Zortea – Le dichiarazioni del terzino rossoblù al termine del match di Lecce: «vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati in spogliatoio»

Prima vittoria stagionale in campionato per il Bologna guidato da mister Raffaele Palladino. Tre punti decisivi per togliersi dalle retrovie della classifica e cominciare a macinare sorrisi e ambizioni. Il successo allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce è arrivato grazie a Riccardo Orsolini (grandissima girata che ha bucato Falcone) e alla prima rete in assoluto in Serie A e con la maglia rossoblù di Jay Enem. Grande prova di gruppo e caratterizzata da spirito di sacrificio, considerando gli ultimi minuti giocati in inferiorità numerica per via dell’infortunio occorso a Orsolini. Uno dei protagonisti è sicuramente Nadir Zortea: il terzino, anche quest’oggi, ha presidiato la fascia destra del campo, nel 3-4-2-1 designato dall’allenatore. Attento in fase difensiva e maggiormente coinvolto in quella offensiva, rispetto all’ultima partita giocata in casa contro il Torino.

Bologna, parla Zortea

A fine gara, Zortea ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vittoria del Bologna. «Siamo sempre stati compatti, agguerriti e bravi a cercarci a vicenda, nonostante la fatica abbiamo fatto un buon secondo tempo, sono contento. Dall’arrivo di Palladino abbiamo lavorato tanto a livello fisico aumentando aggressività; è un gioco diverso da quello che facevamo prima. All’inizio abbiamo faticato, soprattutto dal punto di vista fisico, ora settimana dopo settimana vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati in spogliatoio».

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