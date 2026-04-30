Verso Bologna-Cagliari: i sardi perdono le due punte

Italiano lo ha dichiarato subito dopo il fischio finale di domenica: la sfida interna contro il Cagliari sarà fondamentale sotto ogni punto di vista. Guardando la classifica appare evidente, data la lotta continua con Lazio e Sassuolo per l’ottavo posto. Un piazzamento che conta, sia economicamente sia per risparmiarsi un turno di Coppa Italia l’anno prossimo.

Ma dietro all’anticipo della prossima giornata di A c’è tanto altro. C’è una rosa che vuole riscattarsi, ma anche un allenatore che cerca di ritrovare quel fuoco in campo che nelle ultime settimane si è spento. E poi l’antagonista, Pisacane. Una giovane guida che sta sorprendendo e, di certo, proverà a mettere i bastoni fra le ruote anche ai rossoblu d’Emilia, dopo lo scalpo contro l’Atalanta.

Attacco decimato

A sfidare l’inerzia, tutta a favore degli isolani, ci sta pensando il fato. Al termine del posticipo di lunedì, infatti, si sono fermati altri due attaccanti, Borrelli e Mendy, che stavano facendo sognare una città intera. Pur essendo agli antipodi, sia tatticamente sia anagraficamente, erano stati proprio loro gli eroi di un Cagliari sano, concentrato e chirurgico, capace di fare uno scherzo alla corazzata orobica in cerca di un piazzamento europeo.

Ora, dunque, la lista degli infortunati conta sei elementi. Felici, Idrissi, Mazzitelli e Pavoletti, operato in queste ore al ginocchio, erano già ai box da settimane.

Le ultime da Cagliari: Mazzitelli prova a rientrare

Guai fisici a parte, i sardi sono una rosa giovane e in salute, reduce da due vittorie nelle ultime tre. La salvezza è già praticamente arrivata, manca soltanto la matematica, e questo spiega il grande entusiasmo che i ragazzi di Pisacane porteranno al Dall’Ara. Con spensieratezza e coraggio si possono fare grandi cose, questo a Bologna lo sappiamo molto bene.

Per prepararsi al meglio, però, bisogna prima smaltire le scorie della stanchezza. Così ieri, alla ripresa, la rosa è stata smezzata tra chi aveva giocato, protagonista di una seduta defaticante, e coloro che sono rimasti in panchina. Questi ultimi si sono già messi all’opera con delle esercitazioni tattiche, replicate oggi con tutto il resto dell’organico.

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