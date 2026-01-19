Si avvia verso la conclusione il calciomercato invernale in Serie A, che chiuderà ufficialmente i battenti alle ore 20 del 2 febbraio. Una sessione che, nonostante si concluderà tra sole due settimane, ha però ancora molto da raccontare. Sono ancora diversi, infatti, i club del nostro campionato alla ricerca di nuovi profili per puntellare le rispettive rose e poter concorrere ai rispettivi obiettivi stagionali. Ecco, nel dettaglio, acquisti, cessioni e trattative di ogni club di Serie A.

Calciomercato Serie A: il Tabellone

Atalanta

ACQUISTI: Raspadori (a, Atletico Madrid, 22 milioni + bonus) ; Godfrey (d, Sheffield United, prestito interrotto)

CESSIONI: Brescianini (c, Fiorentina)

TRATTATIVE: Giovane (a, Hellas Verona)

Bologna

ACQUISTI: Helland (d, Brann, 7 milioni)

CESSIONI: nessuna

TRATTATIVE: Sohm (c, Fiorentina) ; Angori (d, Pisa), Kjaergaard (c, Salisburgo) e Sahabo (c, Standard Liegi)

Cagliari

ACQUISTI: Sherri (p, Frosinone)

CESSIONI: Rog (c, svincolato) ; Radunovic (p, Spezia)

TRATTATIVE: Sulemana (c, Bologna) ; Dossena (d, Como) ; Nicoloussi Caviglia (c, Fiorentina)

Como

ACQUISTI: Tornqvist (p, Como)

CESSIONI: Verdi (a, Sudtirol)

TRATTATIVE: Nuno Tavares (d, Lazio) ; Kaiki (d, Cruzeiro)

Cremonese

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: Valoti (c, Spezia) ; De Luca (a, Modena) ; Sernicola (d, Spezia)

TRATTATIVE: Luca Marianucci (d, Napoli) ; Belahyane (c, Lazio) ; Luperto (d, Cagliari)

Fiorentina

ACQUISTI: Solomon (a, Villarreal, prestito con diritto di riscatto) ; Brescianini (c, Atalanta, prestito con diritto di riscatto) ; Harrison (a, Leeds, prestito con diritto di riscatto)

CESSIONI: Pablo Marì (d, Al Hilal) ; Viti (d, Sampdoria) ; Martinelli (p, Sampdoria)

TRATTATIVE: Fabbian (c, Bologna) ; Ngonge (a, Torino)

Genoa

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: V. Carboni (a, Racing)

TRATTATIVE: Bijlow (p, Feyenoord) ; Baldanzi (a, Roma) ; Dagasso (c, Pescara) ; Casseres (c, Tolosa)

Inter

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: V. Carboni (a, Racing)

TRATTATIVE: Mlacic (d, Hajduk Spalato) ; Palestra (d, Cagliari)

Juventus

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: nessuna

TRATTATIVE: G. Rodriguez (c, West Ham) ; Mateta (a, Crystal Palace) ; En-Nesyri (a, Fenerbahce) ; Chiesa (a, Liverpool)

Lazio

ACQUISTI: Taylor (c, Ajax, 15 milioni + bonus) ; Ratkov (a, Salisburgo, 13 milioni)

CESSIONI: Guendouzi (c, Fenerbahce) ; Castellanos (a, West Ham)

TRATTATIVE: Giovane (a, Hellas Verona) ; Timber (c, Feyenoord) ; Pedraza (d, Lazio)

Lecce

ACQUISTI: Fofana (d, Grazer Ak 1902) ; Ngom (c, Estrela Amadora) ; Gandelman (c, Gent)

CESSIONI: Rafia (c, Esperance Tunis)

TRATTATIVE: Cheddira (a, Sassuolo) ; Fazzini (c, Fiorentina)

Milan

ACQUISTI: Fullkrug (a, West Ham, prestito con diritto di riscatto)

CESSIONI: nessuna

TRATTATIVE: Tiago Gabriel (d, Lecce) ; Goretzka (c, Bayern Monaco) ; Kostic (a, Partizan Belgrado)

Napoli

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: nessuna

TRATTATIVE: En-Nesyri (a, Fenerbahce) ; Maldini (c, Atalanta) ; Mainoo (c. Manchester United) ; Sterling (a, Chelsea)

Parma

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: Hernani (c, Monza)

TRATTATIVE: Luvumbo (a, Cagliari) ; Schjelderup (a, Benfica) ; Ugresic (c, Partizan)

Pisa

ACQUISTI: Bozhinov (d, Royal Antwerp, 5 milioni + bonus) ; Durosinmi (a, Viktoria Plzen, 9 milioni + bonus)

CESSIONI: Mbambi (d, Pontedera)

TRATTATIVE: Loyola (c, Independiente) ; Lucca (a, Napoli)

Roma

ACQUISTI: Malen (a, Aston Villa, prestito con diritto di riscatto) ; Robinio Vaz (a, Marsiglia, 20 milioni + bonus)

CESSIONI: Bove (c, Watford)

TRATTATIVE: Dragusin (d, Tottenham) ; Zirkzee (a, Manchester United) ; Schjelderup (a, Benfica); Tzolis (a, Bruges)

Sassuolo

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: nessuna

TRATTATIVE: Luvumbo (a, Cagliari) ; Lazzari (d, Lazio)

Torino

ACQUISTI: Obrador (d, Benfica, prestito con diritto di riscatto)

CESSIONI: nessuna

TRATTATIVE: Belahyane (c, Lazio) ; Prati (c, Cagliari) ; Ricardo (d, Botafogo)

Udinese

ACQUISTI: Arizala (d, Independiente Medellin, 3 milioni)

CESSIONI: Bravo (a, Las Palmas) ; Palma (d, Sampdoria) ; Brenner (a, Vasco da Gama)

TRATTATIVE: nessuna da segnalare

Verona

ACQUISTI: Lirola (d, Marsiglia, costo zero) ; Isaac (a, Atletico Mineiro, costo zero) ; Borghi (p, Corinthians, costo zero)

CESSIONI: nessuna

TRATTATIVE: Adzic (c, Juventus) ; Pedro Felipe (d, Juventus)

