Mondiale 2026 – I convocati del Bologna

Il Mondiale 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti d’America è alle porte. Piano piano si stanno delineando le rose che rappresenteranno la propria nazione. Non sono ancora state rese note tutte le convocazioni delle 48 nazionali presenti alla coppa del mondo. Il Bologna avrà 5 calciatori che prenderanno parte al più celebre torneo sportivo del pianeta.

Saranno anche molti gli ex del club rossoblù convocati dalle rispettive nazionali.

Mondiale 2026: i bolognesi presenti e i gironi di riferimento

Partiamo da chi, probabilmente, se lo merita maggiormente, e cioè Lewis Ferguson, che saltò l’Europeo del 2024 forzatamente per la lesione del legamento crociato. La rivincita dello scozzese, protagonista nel far tornare al Mondiale la sua nazionale 28 anni dopo l’ultima apparizione. La Scozia è inserita nel gruppo C, formato da Brasile, Marocco e Haiti. La Tartan Army di Lewis Ferguson giocherà la propria gara inaugurale al Gillette Stadium di Foxborough (Massachussets – U.S.A.) contro Haiti; stessa città e stadio per la seconda partita contro il Marocco. The last but not the least (ultima ma non meno importante) la sfida al Brasile nell’Hard Rock Stadium di Miami il 25 giugno. Ferguson porterà in squadra la sua innata dote di personalità, cementificando e compattando il gruppo qualora servisse. In campo la garanzia del centrocampista rossoblù non ha bisogno di presentazioni.

Anche Remo Freuler è stato convocato dalla Svizzera, per quello che sarà con ogni probabilità il suo ultimo Mondiale. Il centrocampista entrerà alla coppa del mondo da giocatore del Bologna, ma ne uscirà da svincolato, vista la scadenza del suo contratto il 30 giugno 2026. Da tempo ci sono varie voci di mercato che lo riguardano: si pensa ad un suo possibile approdo a Roma, dal caro e rispettato Gian Piero Gasperini. Tuttavia, Marco Di Vaio, nel corso di un incontro con il pubblico all’evento di Emilio Marrese ‘Apericalcio’ ha fatto intendere che la linea netta e censoria di addio tra club e calciatore non sia ancora stata tracciata.

In ogni caso la nazionale elvetica di Remo Freuler è inserita nel gruppo B (quello di cui avrebbe dovuto far parte l’Italia, ahinoi). Affronterà Canada, Bosnia Erzegovina (ahinoi bis) e Qatar. La prima partita della Svizzera sarà contro il Qatar, al Levi’s Stadium di Santa Clara (California – U.S.A.), dopodiché giocherà contro la Bosnia Erzegovina al SoFi Stadium di Inglewood (California – U.S.A.) e chiuderà contro il Canada, una delle organizzatrici del Mondiale, al BC Place di Vancouver.

Gli altri 3 protagonisti

Partiamo da Jhon Lucumì convocato dalla Colombia. La nazionale dei cafeteros è inserita nel gruppo K con Reppublica Democratica del Congo, Portogallo e Uzbekistan. Il difensore centrale sarà una delle colonne portanti della retroguardia difensiva, esattamente come sempre fatto e dimostrato al Bologna. La Colombia inizierà il suo Mondiale sfidando l’Uzbekistan all’Estadio Azteca di Città del Messico. Proseguirà la sua avventura contro la RDC all’Estadio Akron di Guadalajara (Messico), per poi chiudere contro il Portogallo il 28 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami.

Torbjørn Heggem, autentica rivelazione del Bologna e del calcio italiano non è una novità nella rosa della nazionale maggiore norvegese. Il difensore classe 1999 prenderà parte alla spedizione che li condurrà ad affrontare il gruppo I del Mondiale. Il girone è composta da Francia, Senegal e Iraq. ‘I Leoni’ (questo il soprannome della nazionale norvegese) esordiranno contro l’Iraq al Gillette Stadium di Foxborough (U.S.A.). La seconda partita vedrà la Norvegia giocare contro il Senegal al MetLife Stadium (stadio sede della finale) di East Rutherford (U.S.A.). Il terzo e ultimo incontro con la Francia, sempre al Gillette Stadium di Foxborough.

Nikola Moro si è guadagnato la nazionale croata e la convocazione al Mondiale 2026 a suon di titolarità e fiducia ritrovata nel Bologna-bis di Vincenzo Italiano. Il centrocampista non partirà titolare, ma potrà fornire delle soluzioni nelle rotazioni della talentuosa nazionale dell’Est Europa. La Croazia è presente nell’ultimo gruppo L e affronterà Inghilterra, Panama e Ghana. Il bagno d’esordio contro l’Inghilterra sarà una delle partite, sulla carta, tra le più belle e affascinanti dell’intera prima fase. Le due nazionali si sfideranno all’AT&T Stadium di Arlington (Texas – U.S.A.); in seguito la Croazia sfiderà Panama al BMO Field di Toronto (Canada) e chiuderà la fase del girone contro il Ghana al Lincoln Financial Field di Philadelphia (U.S.A.).

Tra gli ex un gruppo nutrito di calciatori imperverseranno nella storia di questo Mondiale. Michel Aebischer appena acquistato dal Pisa a titolo definitivo farà parte della nazionale Svizzera, assieme al compagno di reparto Freuler e all’altro grande ex Dan Ndoye. Anche Aaron Hickey farà parte della spedizione scozzese, così come Mattias Svanberg (appena retrocesso in Zweite Liga con il Wolfsburg) con la sua Svezia. Convocati con il Belgio sia Arthur Theate che Alexis Saelemaekers. Anche Stefan Posch calcherà i campi del Mondiale 2026, convocato dalla nazionale austriaca, così come il simbolo e uno dei capitani Marko Arnautovic. Martin Erlic, invece, parteciperà con la Croazia.

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