Verso Atalanta-Bologna: il braccio di ferro continua anche sul mercato

La sfida tra Bologna e Atalanta si sta già consumando sul campo del mercato. Se le due squadre vivono momenti molto diversi, con i rossoblu che sono ancora un’incognita e gli orobici che si sono appena qualificati in Conference League, è altrettanto vero che entrambe le rose sono tuttora in definizione.

Giuntoli da un lato e Sartori dall’altro sono ancora al lavoro per assestare gli ultimi colpi, e chissà che tra le due squadre non ci possa essere un incontro diplomatico ancora prima di quello che avverrà sul prato della New Balance Arena.

La Dea trova il grande colpo

In un blitz di mercato incredibile Frank Kessiè è tornato all’Atalanta, dove tutto è cominciato. Giuntoli, riportando l’ivoriano in Lombardia, potrebbe aver aggiunto un tassello che avvicinerebbe Marten De Roon alla partenza. E, come annunciavamo qualche ora fa, il Bologna sarebbe proprio una delle pretendenti all’olandese. Chissà che quest’operazione non possa agevolare anche l’avvicinamento dell’Atalanta Jonathan Rowe, anche se l’ultima parola l’avrà sempre il club emiliano.

Nelle ultime ore, però, il destino ha sorriso anche ai felsinei. Con un fulmineo doppio colpo, la dirigenza ha regalato a Tedesco un difensore di qualità, Theate, e la terza punta, forse prossima al prestito ma comunque di belle speranze.

Il sorteggio della Conference

Nelle ultime ore, gli orobici hanno scoperto le proprie avversarie di Conference League. A Bergamo arriveranno Ajax, Borac e Kairat Almaty, mentre le trasferte saranno contro Mjallby, Riga e Pafos. L’Italia attende un altro trionfo europeo e la Dea è l’ultima squadra ad aver alzato al cielo l’Europa League. Il sogno è senz’altro possibile, bisogna solo capire come saranno orientate le priorità di Sarri e dei suoi.

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