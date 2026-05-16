Verso Atalanta-Bologna: la vigilia di Palladino “senza difesa”

Alla vigilia di Atalanta-Bologna, la Dea sta ultimando la preparazione e, per capire qualcosa di più, possiamo sfruttare le parole di mister Palladino. La gara è fondamentale per entrambe le parti in gara: come finirà lo potremo sapere solo domani sera. Intanto, però, dobbiamo farci un’idea della condizione in cui versano i nerazzurri. Solo così si possono comprendere le reali possibilità e le carte che servono ai rossoblu.

Voci e futuro: Palladino comanda attenzione

Una delle questioni più calde a Zingonia, almeno nelle ultime settimane, riguarda il futuro. Si parla tanto della futura disposizione societaria ed, effettivamente, i calciatori potrebbero essere colpiti dalle voci. Mister Palladino, però, esordendo in conferenza ci ha tenuto a ribadire l’impegno di domani.

«Non dobbiamo farci distrarre da niente. Siamo molto concentrati sul presente e sull’obiettivo Europa perché è fondamentale per noi . Ci teniamo tutti, il club, i giocatori, i tifosi: ci sarà la massima concentrazione sulla partita e voglio concentrazione sul presente».

Una difesa da verificare

Kossounou a parte, irrecuperabile entro domani, l’Atalanta deve attendere i suoi centrali. Kolasinac, Djimsiti e Scalvini sono tuttora in dubbio: senza certezze il Bologna dovrà essere pronto a tutto.

Esigenze europee

L’unica opzione europea percorribile da orobici e felsinei è la Conference. Un torneo complicato e meno blasonato rispetto alle “sorelle” ma, soprattutto, che richiede enormi energie. La domanda inevitabile, dunque, riguarda il senso di una eventuale partecipazione, considerando anche lo spareggio di agosto.

Eppure di queste speculazioni Palladino non vuole sentire parlare. L’Atalanta è una società di qualità, ormai abituata a giocare in Europa e non può privarsene in alcun modo. Domani, in questo senso, sarà fondamentale: non ci saranno sconti, né prigionieri. Sarà, come diceva Italiano una settimana fa, «sarà lotta vera».

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