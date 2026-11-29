La Fortitudo supera la Ferraroni Cremona per 84-80 e allunga a sei la propria striscia di successi consecutivi. Un risultato importante per la squadra di Demis Cavina, capace di controllare la partita per tre quarti prima di complicarsi la serata nel finale, permettendo agli avversari di rientrare in corsa. Il tecnico biancoblù si gode con soddisfazione i due punti, senza nascondere le difficoltà emerse negli ultimi dieci minuti e la necessità di crescere ancora, soprattutto nella gestione dei vantaggi.

Cavina: «È la sesta vittoria di fila, ma non c’è stato un buon finale»

«Prendiamoci la vittoria. Abbiamo giocato bene per 30’, poi sul nostro massimo vantaggio è mancata la continuità, forse ho pure sbagliato io ad abbassare così presto il quintetto temendo il pick and roll di Robinson ma esponendoci ai rimbalzi d’attacco. Però è la sesta vittoria di fila, e quando vinci hai l’inconscio della pancia piena: non è piacevole, non c’è stato un buon finale, è comprensibile ma non accettabile. Pensiamo alla prossima dopo aver allungato la striscia: abbiamo difficoltà fisiche, dovremo rimodulare i carichi in settimana perché Fantinelli ha preso una distorsione giovedì ma non era al meglio, anche Morris è andato a singhiozzo, ma dobbiamo migliorare individualmente. Qualcuno è andato sotto la media, comunque una grande vittoria e altri hanno fatto bene.

Il quintetto basso non ha pagato, anche perché Moretti e Guariglia sono andati bene, ma con qualche patema di troppo l’abbiamo portata a casa. Abbiamo l’83% di vittorie, un dato importante, dobbiamo essere più contenti: tanti discorsi fuori non parlano di questi risultati, è così di agosto, cercheremo di essere ancora più bravi a raccontarlo. Dicembre mi preoccupa per la logistica, ci sono tante trasferte ravvicinate e importanti come viaggio, ma l’organizzazione ce le farà vivere nel modo giusto. Il salto di qualità? Lo faremo con il lavoro. I cali nel finale? Ci sono tante componenti, oggi abbiamo fatto tre quarti molto bene mentre a Cento ci sono state altre problematiche e non vedo nessi tecnici tra le varie cose. Morris? Sa di non aver giocato bene, non me lo ha nascosto e non è al top. Ma in una giornata non positiva ha fatto canestri importanti nel finale.»

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