La Fortitudo Bologna supera la Ferraroni Cremona per 84-80 al PalaDozza, ma il successo si rivela più complicato del previsto. Per tre quarti i biancoblù gestiscono la partita senza particolari difficoltà, costruendo un vantaggio rassicurante grazie alla continuità offensiva e alle giocate dei propri protagonisti. Nell’ultima frazione, però, un calo di attenzione permette agli ospiti di rientrare pericolosamente in partita. A evitare sorprese ci pensano la reazione della squadra di Demis Cavina e le giocate decisive nel finale, con Sarto a mettere il sigillo dalla lunetta.

Fortitudo-Cremona, primo tempo

L’avvio procede a ritmi contenuti, con le due formazioni che impiegano qualche minuto per trovare continuità in attacco. È Zanelli a dare la prima scossa alla Fortitudo, mentre Corvalan contribuisce a mantenere Bologna avanti alla fine del primo quarto, sul 21-17. Nel secondo periodo la Flats Service cerca di sfruttare le proprie soluzioni offensive vicino a canestro e trova risposte positive anche da Sarto, mentre Cremona prova a restare agganciata sfruttando le disattenzioni difensive dei padroni di casa. La differenza emerge progressivamente e, grazie a una maggiore efficacia nelle conclusioni, la squadra di Cavina riesce ad allungare fino al 46-34 dell’intervallo.

Secondo tempo

Dopo la pausa la Fortitudo sembra poter controllare senza affanni. Il margine cresce fino a raggiungere i diciassette punti e anche quando Cremona prova a reagire, Anumba trova una giocata spettacolare che mantiene gli ospiti a distanza. Alla terza sirena il tabellone segna 65-51: la partita sembra indirizzata, con Bologna in pieno controllo e la Ferraroni chiamata a un’impresa per riaprire i giochi.

L’ultimo quarto cambia improvvisamente il copione. Con Anumba momentaneamente in panchina, Cremona approfitta del calo di concentrazione dei biancoblù e riduce progressivamente lo svantaggio fino al -5. Cavina è costretto a intervenire per richiamare i suoi all’attenzione, mentre la tensione cresce anche per alcune decisioni arbitrali contestate. A cambiare l’inerzia contribuisce l’ingresso di Morris, fino a quel momento poco incisivo, che aiuta Bologna a ritrovare energia nei possessi decisivi. Robinson prova a tenere vive le speranze ospiti, ma Sarto si dimostra freddo dalla lunetta e mette al sicuro il risultato. La Fortitudo conquista così l’84-80 finale, portando a casa una vittoria importante ma accompagnata da un campanello d’allarme: il vantaggio costruito non può diventare un motivo per abbassare la guardia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook