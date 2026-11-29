Sul tracciato illuminato di Lusail, Kimi Antonelli vince il GP del Qatar 2026 di F1 con una prova di superiorità schiacciante, rifilando trenta secondi al compagno di squadra George Russell e trascinando la Mercedes a una doppietta memorabile.

Sul terzo gradino del podio sale la McLaren di Oscar Piastri, bravo a difendersi nel finale da Max Verstappen e Lando Norris, mentre in casa Ferrari si chiude una domenica in chiaroscuro con Lewis Hamilton sesto davanti a Charles Leclerc.

La fame del Campione: rimonta, sorpasso e un gesto da leader

Nonostante il titolo mondiale già in bacheca, Kimi Antonelli ha affrontato i 57 giri del Qatar con la determinazione di chi vuole lasciare un segno indelebile.

Scattato dalla seconda piazzola alle spalle di Russell, il talento emiliano ha subito messo nel mirino il compagno di box, sfiorando il sorpasso già nelle prime tornate. Anche quando la Virtual Safety Car dell’11° giro e il conseguente doppio pit stop Mercedes lo hanno fatto scivolare a oltre otto secondi dalla vetta, il numero 12 non si è scomposto.

Giro dopo giro, il pilota bolognese ha martellato tempi inavvicinabili per chiunque, riagganciando Russell (rallentato da alcuni danni aerodinamici causati da un detrito incastrato sotto il muso).

Presa definitivamente la testa della corsa dopo il pit stop di Norris al 39° giro, Antonelli ha mostrato anche grande maturità umana e spirito di squadra: al 44° passaggio si è aperto via radio chiedendo al muretto se volessero che cedesse la posizione a Russell nel finale per aiutarlo in classifica. Ricevuto il via libera per andare a vincere, ha siglato anche il giro veloce in 1:25.407 al 55° giro, tagliando il traguardo in trionfo con mezz’ora di vantaggio simbolico sul resto del gruppo.

Ferrari in difesa a Lusail: Hamilton sesto, Leclerc rallentato ai box

Serata ben più complessa per i colori della Ferrari, costretta a inseguire fin dalla partenza dopo le qualifiche difficili del sabato. Scattati dalla quarta e quinta fila, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno provato a scompigliare i piani dei rivali restando in pista durante la Virtual Safety Car dell’11° giro e guidando provvisoriamente il Gran Premio per un paio di tornate.

Il passo delle Frecce d’Argento si è però rivelato fuori portata e la gara del monegasco si è ulteriormente complicata al 16° passaggio, quando un inconveniente su una gomma posteriore durante il cambio gomme gli ha fatto perdere secondi preziosi facendolo scivolare fuori dalla top ten.

Nel finale Hamilton ha costruito una rimonta solida fino al sesto posto alle spalle di Norris, mentre Leclerc ha limitato i danni risalendo fino alla settima posizione e portando comunque punti utili a Maranello prima dell’ultimo atto stagionale.

La classifica del GP del Qatar 2026

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