Sipario calato sulla stagione 2026 di MotoGP al Circuit Ricardo Tormo di Valencia al termine di una domenica carica di emozione, storia e adrenalina: nell’ultimo GP della carriera di Marc Marquez, sceso in pista con una livrea celebrativa rossa e oro sulla Desmosedici GP26 per onorare il decimo titolo mondiale e l’addio alle corse, il fuoriclasse di Cervera chiude con uno splendido 2° posto alle spalle del vincitore Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), mentre Pedro Acosta completa il podio in 3ª posizione alla sua ultima gara con KTM.

Il GP di Valencia consegna inoltre un verdetto storico per il motociclismo italiano: l’Aprilia conquista il primo Mondiale Costruttori della propria storia, interrompendo dopo sei anni il dominio della Ducati. Festa grande anche per Marco Bezzecchi che, chiudendo la gara al 4° posto davanti al compagno di box Jorge Martín (5°), conquista il 2° posto nella classifica piloti — suo miglior piazzamento in carriera nel Motomondiale. Giornata invece amara in casa Gresini per Alex Marquez, costretto a dare forfait prima del via e ricoverato in ospedale a causa di un forte broncospasmo.

Partenza fulminea di Marquez, la fuga di Fernandez e il duello con Bezzecchi

Allo spegnersi dei semafori per i 27 giri in programma, il poleman Marco Bezzecchi scatta con decisione ma Marc Marquez tira una staccata d’autore alla prima curva, infilando l’Aprilia e prendendo subito il comando della corsa davanti allo stesso Bezzecchi, Fernandez, Martín e Acosta. Il ritmo del gruppo di testa è subito altissimo: già nel corso del primo giro Raul Fernandez sorpassa Bezzecchi per la seconda posizione e si mette alla caccia della Ducati dorata del dieci volte campione del mondo.

L’attacco decisivo arriva al termine del secondo giro, quando Fernandez infila Marquez all’ultima curva e resiste con una staccata profonda al tentativo di risposta dello spagnolo sul rettilineo principale. Da lì in avanti lo spagnolo del team Trackhouse impone un passo insostenibile per tutti, firmando il giro veloce e costruendo progressivamente un margine superiore ai due secondi a metà gara.

Alle sue spalle si accende invece un intenso confronto tra Marquez e Bezzecchi: al 5° passaggio il pilota riminese dell’Aprilia rompe gli indugi all’ultima curva e si prende la seconda piazza, ma già al giro successivo una leggera sbandata del posteriore della sua RS-GP in curva 1 permette a Marquez di riprendersi subito la posizione. Intorno al 10° giro anche il #93 rischia grosso per una perdita di aderenza al posteriore, ma riesce a controllare la moto e a consolidare il secondo posto mentre Bezzecchi inizia a gestire le gomme, con Lecuona uscito di scena nelle retrovie al 5° passaggio.

Acosta soffia il podio a Bezzecchi nel finale, Marquez secondo

Negli ultimi dieci giri la gara vive una nuova fiammata. Con Fernandez in controllo al comando e Marquez capace di ricucire fino a 1,2 secondi nel finale senza però riuscire a riaprire davvero i giochi per la vittoria, l’attenzione si sposta sulla lotta per il terzo gradino del podio: Pedro Acosta alza notevolmente il ritmo nella fase conclusiva, ricuce il divario su Bezzecchi e al 23° giro sferra l’attacco decisivo con la KTM, conquistando il 3° posto a +2.418s dal vincitore e a soli 218 millesimi da Marquez.

Sotto la bandiera a scacchi Raul Fernandez taglia il traguardo da trionfatore in 40:46.900 davanti a un applauditissimo Marc Marquez (+2.200s), che chiude così una carriera leggendaria sul podio di casa. Ai piedi del podio termina Marco Bezzecchi (4° a +3.660s) davanti a Jorge Martín (5° a +7.555s) e ad Ai Ogura (6° a +10.309s), blindando così la piazza d’onore nel Mondiale Piloti in una giornata indimenticabile per tutta la casa di Noale.

Completano la top ten Fermín Aldeguer (7° su Ducati Gresini), Enea Bastianini (8° su KTM Tech3), Fabio Di Giannantonio (9° su Ducati VR46) e Joan Mir (10° su Honda), mentre più indietro chiudono a punti Pol Espargaró (11°), Diogo Moreira (12°), Johann Zarco (13°), Fabio Quartararo (14°) e Luca Marini (15°).

MotoGP, GP Valencia 2026: l’ordine d’arrivo della gara

Pos N° Pilota Team Moto Giri Gap / Tempo 1 25 Raúl Fernández SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 27 40:46.900 2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 27 +2.200s 3 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 27 +2.418s 4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 27 +3.660s 5 89 Jorge Martín Aprilia Racing Aprilia 27 +7.555s 6 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 27 +10.309s 7 54 Fermín Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 27 +11.687s 8 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 27 +16.274s 9 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 27 +18.593s 10 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 27 +20.308s 11 44 Pol Espargaró Red Bull KTM Tech3 KTM 27 +23.544s 12 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 27 +24.271s 13 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 27 +24.687s 14 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 27 +24.776s 15 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 27 +28.310s 16 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 27 +33.048s 17 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 27 +36.166s 18 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 27 +42.980s 19 47 Augusto Fernandez Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 27 +43.320s 20 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 27 +58.364s NC 27 Iker Lecuona Ducati Lenovo Team Ducati 5 Ritirato (DNF) DNS 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati – Non partito (DNS)

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