Motor Valley
MotoGP | GP Valencia: trionfa Fernandez, Marc Marquez chiude la carriera con un 2° posto. Bezzecchi (4°) vice-campione
Raul Fernandez vince l’ultimo GP della stagione a Valencia davanti a Marc Marquez, sul podio all’addio alle corse, e a Pedro Acosta, mentre Aprilia conquista il titolo Costruttori e Marco Bezzecchi (4°) chiude vice-campione del mondo.
Sipario calato sulla stagione 2026 di MotoGP al Circuit Ricardo Tormo di Valencia al termine di una domenica carica di emozione, storia e adrenalina: nell’ultimo GP della carriera di Marc Marquez, sceso in pista con una livrea celebrativa rossa e oro sulla Desmosedici GP26 per onorare il decimo titolo mondiale e l’addio alle corse, il fuoriclasse di Cervera chiude con uno splendido 2° posto alle spalle del vincitore Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), mentre Pedro Acosta completa il podio in 3ª posizione alla sua ultima gara con KTM.
Il GP di Valencia consegna inoltre un verdetto storico per il motociclismo italiano: l’Aprilia conquista il primo Mondiale Costruttori della propria storia, interrompendo dopo sei anni il dominio della Ducati. Festa grande anche per Marco Bezzecchi che, chiudendo la gara al 4° posto davanti al compagno di box Jorge Martín (5°), conquista il 2° posto nella classifica piloti — suo miglior piazzamento in carriera nel Motomondiale. Giornata invece amara in casa Gresini per Alex Marquez, costretto a dare forfait prima del via e ricoverato in ospedale a causa di un forte broncospasmo.
Partenza fulminea di Marquez, la fuga di Fernandez e il duello con Bezzecchi
Allo spegnersi dei semafori per i 27 giri in programma, il poleman Marco Bezzecchi scatta con decisione ma Marc Marquez tira una staccata d’autore alla prima curva, infilando l’Aprilia e prendendo subito il comando della corsa davanti allo stesso Bezzecchi, Fernandez, Martín e Acosta. Il ritmo del gruppo di testa è subito altissimo: già nel corso del primo giro Raul Fernandez sorpassa Bezzecchi per la seconda posizione e si mette alla caccia della Ducati dorata del dieci volte campione del mondo.
L’attacco decisivo arriva al termine del secondo giro, quando Fernandez infila Marquez all’ultima curva e resiste con una staccata profonda al tentativo di risposta dello spagnolo sul rettilineo principale. Da lì in avanti lo spagnolo del team Trackhouse impone un passo insostenibile per tutti, firmando il giro veloce e costruendo progressivamente un margine superiore ai due secondi a metà gara.
Alle sue spalle si accende invece un intenso confronto tra Marquez e Bezzecchi: al 5° passaggio il pilota riminese dell’Aprilia rompe gli indugi all’ultima curva e si prende la seconda piazza, ma già al giro successivo una leggera sbandata del posteriore della sua RS-GP in curva 1 permette a Marquez di riprendersi subito la posizione. Intorno al 10° giro anche il #93 rischia grosso per una perdita di aderenza al posteriore, ma riesce a controllare la moto e a consolidare il secondo posto mentre Bezzecchi inizia a gestire le gomme, con Lecuona uscito di scena nelle retrovie al 5° passaggio.
Acosta soffia il podio a Bezzecchi nel finale, Marquez secondo
Negli ultimi dieci giri la gara vive una nuova fiammata. Con Fernandez in controllo al comando e Marquez capace di ricucire fino a 1,2 secondi nel finale senza però riuscire a riaprire davvero i giochi per la vittoria, l’attenzione si sposta sulla lotta per il terzo gradino del podio: Pedro Acosta alza notevolmente il ritmo nella fase conclusiva, ricuce il divario su Bezzecchi e al 23° giro sferra l’attacco decisivo con la KTM, conquistando il 3° posto a +2.418s dal vincitore e a soli 218 millesimi da Marquez.
Sotto la bandiera a scacchi Raul Fernandez taglia il traguardo da trionfatore in 40:46.900 davanti a un applauditissimo Marc Marquez (+2.200s), che chiude così una carriera leggendaria sul podio di casa. Ai piedi del podio termina Marco Bezzecchi (4° a +3.660s) davanti a Jorge Martín (5° a +7.555s) e ad Ai Ogura (6° a +10.309s), blindando così la piazza d’onore nel Mondiale Piloti in una giornata indimenticabile per tutta la casa di Noale.
Completano la top ten Fermín Aldeguer (7° su Ducati Gresini), Enea Bastianini (8° su KTM Tech3), Fabio Di Giannantonio (9° su Ducati VR46) e Joan Mir (10° su Honda), mentre più indietro chiudono a punti Pol Espargaró (11°), Diogo Moreira (12°), Johann Zarco (13°), Fabio Quartararo (14°) e Luca Marini (15°).
MotoGP, GP Valencia 2026: l’ordine d’arrivo della gara
|Pos
|N°
|Pilota
|Team
|Moto
|Giri
|Gap / Tempo
|1
|25
|Raúl Fernández
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|27
|40:46.900
|2
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|27
|+2.200s
|3
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|27
|+2.418s
|4
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|Aprilia
|27
|+3.660s
|5
|89
|Jorge Martín
|Aprilia Racing
|Aprilia
|27
|+7.555s
|6
|79
|Ai Ogura
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|27
|+10.309s
|7
|54
|Fermín Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|Ducati
|27
|+11.687s
|8
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|27
|+16.274s
|9
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati
|27
|+18.593s
|10
|36
|Joan Mir
|Honda HRC Castrol
|Honda
|27
|+20.308s
|11
|44
|Pol Espargaró
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|27
|+23.544s
|12
|11
|Diogo Moreira
|Pro Honda LCR
|Honda
|27
|+24.271s
|13
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda LCR
|Honda
|27
|+24.687s
|14
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|Yamaha
|27
|+24.776s
|15
|10
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|Honda
|27
|+28.310s
|16
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati
|27
|+33.048s
|17
|33
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|27
|+36.166s
|18
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|Yamaha
|27
|+42.980s
|19
|47
|Augusto Fernandez
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|Yamaha
|27
|+43.320s
|20
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|Yamaha
|27
|+58.364s
|NC
|27
|Iker Lecuona
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|5
|Ritirato (DNF)
|DNS
|73
|Alex Marquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|Ducati
|–
|Non partito (DNS)
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