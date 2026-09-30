Virtus-Olympiacos, Hackett: «Sarà un grande banco di prova per noi»

Finalmente, dopo tre partite in trasferta (Fenerbahçe, Varese e Milano), la Virtus Bologna potrà contare sul supporto del proprio pubblico. Domani sera, alle 20.30, le Vu Nere ospiteranno al PalaDozza l’Olympiacos, campioni in carica dell’Eurolega. Reduci da una sconfitta all’ultimo respiro, i bianconeri si metteranno alla prova contro una vera e propria corazzata.

Squadra che vince non si cambia, e di fatto questa è stata la filosofia dei greci. Nel corso dell’ultima estate, i Reds hanno mantenuto lo zoccolo duro del roster, andando a intervenire esclusivamente con aggiunte mirate. Salutati dei pilastri come Walkup (Dubai) e Peters (Milano), il club del Pireo si è rinforzato con gli arrivi di Miller-McIntyre, Montero e N’Diaye. Insomma, non gli ultimi della classe. Sicuramente non sarà un test facile, ma nelle notti europee della passata stagione il Madison di Piazza Azzarita si è rivelato essere un fortino inespugnabile (5-0). Chissà che anche quest’anno non si replichi quella magia casalinga.

Le parole di coach Álex Mumbrú alla vigilia di Virtus-Olympiacos

«Un’altra partita molto tosta dopo le prime due sconfitte, contro i campioni di Eurolega in carica. Anche l’Olympiacos arriva da una partita decisa negli ultimi secondi, con la differenza che loro hanno vinto e noi no. Loro sono un’ottima squadra e sappiamo che ci aspetterà un’altra partita molto dura, ma penso che la squadra stia migliorando passo dopo passo e per questo vogliamo arrivare domani a competere contro di loro soprattutto grazie all’aiuto dei nostri tifosi e dal fatto di poter giocare nella nostra casa. Lo ripeto ancora una volta: vorrei tutti a palazzo per vederci e supportarci contro l’Olympiacos».

Le dichiarazioni di Daniel Hackett nel prepartita di Virtus-Olympiacos

«L’Olympiacos quest’anno difende l’Eurolega, sarà un grande banco di prova per noi. Troveremo di fronte una delle migliori squadre di questa competizione ma noi stiamo pian piano migliorando giorno dopo giorno e ci faremo trovare pronti».

Le informazioni sulla partita

Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus, Giovedì 1 ottobre ore 20.30, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Carlos Peruga, Ilija Belošević, Denis Hadžić.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Ancora indisponibile Kevin Kokila.

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