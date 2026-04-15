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Martinez, Sancho e tanto altro: le ultime della vigilia da Birmingham

Le ultime da Birmingham

Pubblicato

5 minuti fa

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Emery e Tielemans a colloquio coi giornalisti (© Aston Villa)
Emery e Tielemans a colloquio coi giornalisti (© Aston Villa)

Ventiquattro ore. Alla vigilia della sfida di ritorno tra Aston Villa e Bologna, i Villans ci offrono alcune notizie importanti per capire quali interpreti i rossoblu si troveranno davanti. Da Martinez a Sancho, passando per le dichiarazioni dei protagonisti, cerchiamo di comprendere il clima con l’avvicinarsi di una gara importante.

Per approfondire:

Martinez in gruppo, ma…

Nell’ultima sessione di allenamento, svolta dagli inglesi in mattinata, sono tornati ad allenarsi in gruppo ben tre giocatori. Oltre al Dibu Martinez, che è stato ai box per pochi giorni, anche Sancho e Mings hanno avuto modo di riassaggiare il prato verde dopo qualche settimana. Ad ogni modo, i primi due andranno ancora rivalutati e sembra che, se dovessero esserci, domani non sarebbero nel pieno delle proprie potenzialità.

I Villans Mings, Sancho e Tielemans esultano per una rete (© Aston Villa)

I Villans Mings, Sancho e Tielemans esultano per una rete (© Aston Villa)

Restano fuori Kamara per infortunio, Barkley e Alysson perché fuori dalla lista UEFA. Ma la situazione è tutt’altro che definita e Bizot si sfrega le mani nell’attesa di sapere chi sarà il portiere titolare di domani, mentre sugli esterni la battaglia è serrata. Ne ha parlato anche Emery in conferenza: «è un peccato che Sancho si sia infortunato. Si stava adattando e prima della pausa stava andando alla grande, dal suo talento vorremmo ottenere il massimo».

Tielemans carica i compagni: « »

In conferenza stampa si è presentato l’ex Leicester Youri Tielemans che, parlando assieme al proprio mister, si è mostrato carico e senza paura. «Siamo in un buon momento, lo sentiamo. Stiamo lottando per le zone alte in Premier e in Europa e lo meritiamo per qualità e lavoro svolto. Per vincere dobbiamo semplicemente giocare così, come sappiamo».

Youri Tielemans (© Aston Villa)

Youri Tielemans (© Aston Villa)

Il belga ha poi parlato delle difficoltà al Dall’Ara, ma per il ritorno c’è grande ottimismo anche a causa della massiccia presenza dei tifosi inglesi. «All’andata abbiamo faticato all’inizio, era da tre settimane che non giocavamo. Domani non possiamo permettercelo ma davanti ai nostri tifosi sarà tutto più facile: non va mai dato per scontato il loro affetto che ci spinge oltre i limiti».

 

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