Aston Villa, ancora tu: ora i rossoblù mirano a una storica vittoria

Manca sempre meno a uno degli appuntamenti più importanti della stagione del Bologna: domani sera alle 21 i rossoblù ospiteranno allo Stadio Renato Dall’Ara l’Aston Villa del tecnico spagnolo Unai Emery, match valido per l’andata dei Quarti di Finale di Europa League. Davanti a 30mila spettatori, Vincenzo Italiano e i suoi uomini punteranno a ottenere una vittoria storica sotto tutti i punti di vista.

Europa League, domani alle 21 i Quarti di andata tra Bologna e Aston Villa: i rossoblù vogliono abbattere tutti i tabù

Dopo aver passato il turno grazie al successo sulla Roma nel cosiddetto Euroderby, il Bologna tornerà in campo nella seconda competizione europea per importanza. Ora, però, i ragazzi di mister Italiano dovranno sfidare nuovamente quello che probabilmente è considerato come l’avversario più impegnativo affrontato finora: l’Aston Villa di Emery, classificatosi secondo nella Fase Campionato di EL e al momento quarto in Premier.

Come ricorda Marco Vigarani in un articolo apparso nel numero odierno del Corriere di Bologna, infatti, gli inglesi si sono aggiudicati due vittorie su due partite andate in scena nelle ultime due stagioni. Dopo il 2-0 incassato l’anno scorso in Champions, il Bologna ha ceduto ai Villans anche quest’anno: l’1-0 subito al Villa Park di Birmingham nel primo turno della Fase Campionato è tuttora l’unico ko europeo di Freuler e compagni. Da quella sera di fine settembre, poi, sono arrivati 4 pareggi e 7 vittorie.

Insomma, il rendimento europeo del Bologna è senza dubbio molto positivo: gli stessi Bernardeschi e Lucumí hanno dichiarato che «vincere è possibile». Domani sera, però, i rossoblù dovranno infrangere anche un altro tabù: quello di tornare a blindare la porta del Dall’Ara, che ultimamente è stato tutto tranne che inviolabile (soprattutto in campionato).

I felsinei, però, puntano a prolungare il più possibile la propria avventura europea, vincendo davanti al proprio pubblico il primo round di questa doppia sfida. L’obiettivo è continuare a sognare in grande e, perché no, strappare il pass per la Semifinale (una semifinale internazionale che manca da ben 27 anni).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook