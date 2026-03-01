Dubbi verso Pisa e un nuovo capitolo di calciomercato: Bologna, le notizie del 1 marzo 2026

Il Bologna si prepara alla trasferta a Pisa con la testa già proiettata agli ottavi di Europa League: tra infortuni e scelte tattiche, Italiano deve trovare la formula giusta per non pagare il conto della stanchezza nel suo calcio. Vediamo quindi quali sono le notizie principali della giornata odierna.

Bologna, focus sulla fascia sinistra

In casa Bologna continua l’emergenza sulla fascia sinistra. Dopo settimane di adattamenti forzati, con Joao Mario e Zortea chiamati agli straordinari, arriva però una notizia incoraggiante: Lykogiannis sta intensificando il lavoro e il suo rientro si avvicina. Il terzino greco si allena ancora a parte, ma questa mattina filtrava ottimismo sul suo inserimento nella lista dei convocati per Pisa. Non da titolare, ma qualche minuto poteva aiutarlo a ritrovare ritmo e fiducia.

Bologna, le notizie verso il Pisa: Heggem out dai convocati

Confermata l’assenza di Lykogiannis anche per la sfida contro il Pisa, ma non è l’unica che viene notata: Torbjørn Heggem non figura – nuovamente – tra i convocati. Il club ha comunicato che il norvegese seguirà un programma di lavoro differenziato per alcuni giorni. Si aggiunge così alla lista degli indisponibili insieme a Miranda e Lykogiannis, anche se entrambi puntano a rientrare per la gara interna contro il Verona.

Torna il calciomercato: Sartori osserva il futuro, in missione al Tardini

Mentre la squadra prepara la trasferta di Pisa, il direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori guarda già al mercato. Venerdì sera era presente al Tardini per Parma-Cagliari, con un’attenzione particolare rivolta a due giovani talenti della rosa sarda.

Il primo nome è quello di Juan Rodriguez, centrale uruguaiano classe 2005 arrivato dal Peñarol e già impiegato in Serie A. Un profilo che Sartori segue da tempo e che rappresenta l’identikit ideale per il progetto rossoblù: giovane, internazionale e con ampi margini di crescita. Accanto a Rodriguez, sul taccuino di Sartori è comparso anche il nome di Joseph Liteta, centrocampista zambiano classe 2006. Dopo le presenze in Primavera, Liteta ha già collezionato tre partite da titolare in Serie A, compresa quella contro il Parma.

