Il giorno dopo tra parole pesanti di Emery e il successo di Rowe: Bologna, le notizie del 10 aprile

C’è qualcosa che resta, anche oltre il risultato. Perché il Bologna cade al Dall’Ara contro l’Aston Villa, ma lascia in eredità sensazioni diverse da quelle che si possono provare leggendo solo il punteggio. Tra calcio europeo e notizie che arrivano dal campo, i rossoblù dimostrano di poter stare a questi livelli. E ora, tutto si giocherà al ritorno.

Bologna-Aston Villa, l’avvertenza di Emery

L’1-3 finale pesa, ma non spiega adeguatamente ciò che si è visto in campo. Il Bologna, soprattutto nel primo tempo, ha messo in difficoltà gli inglesicon il proprio calcio, costringendoli a una gara di sofferenza. Lo ha ammesso anche Unai Emery nel post partita, sottolineando come i suoi non abbiano meritato il vantaggio iniziale.

Nella ripresa, però, la qualità del Villa è venuta fuori. Un risultato importante, ma tutt’altro che definitivo secondo lo stesso tecnico spagnolo: guai a pensare che sia già chiusa. Il Bologna, fuori casa, ha già dimostrato di saper sorprendere.

Qui le dichiarazioni integrali del tecnico dei Villains

Bologna, le notizie di oggi riguardano Rowe: come si è adattato al calcio di Italiano

Se c’è una certezza nella serata del Dall’Ara, il suo nome è Jonathan Rowe. L’esterno inglese è stato il migliore in campo tra i rossoblù: gol, iniziativa continua e la costante sensazione di poter creare pericolo. A diventare notizia, oltre le sue prestazioni, sono anche i numeri: la sua stagione sta prendendo una piega sempre più interessante. Con il gol segnato all’Aston Villa, Rowe ha toccato quota sette reti stagionali: come uno degli uomini più in forma della squadra.



Qui i numeri della scalata di Rowe

Bernardeschi diventa leader europeo

Parlando sempre sul piano dei numeri, anche Federico Bernardeschi si fa notare. L’esterno offensivo rossoblù continua a trascinare il Bologna in Europa League, dove ha già messo a segno cinque gol: nessun italiano ha fatto meglio in questa stagione. Non è solo questione di statistiche però…

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