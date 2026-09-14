Il cantiere di Tedesco e la garra di Enem: Bologna, le notizie del 14 settembre

Dopo la sconfitta di Napoli, è tempo di voltare pagina. Se metabolizzata e analizzata nel modo giusto, la gara di ieri può essere fondamentale per la crescita futura. Prima della sosta ci sarà dal Torino al Dall’Ara: la quinta di campionato va assolutamente preparata al meglio, onde evitare di restare nei bassifondi della classifica. A rigor di logica, in questo periodo intenso le novità sono moltissime. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema: a ricapitolare le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Enem: rivoluzione o allucinazione?

L’esordio di Jay Enem è una delle notizie più importanti della trasferta del Maradona. Il nigeriano ha messo in mostra grandi potenzialità e una fame importante: sarà un fattore oppure non è abbastanza per giudicarlo?

Pessina KO: finisce la striscia vincente del portiere

Fino a ieri, in tutte le gare in cui era stato impiegato con la prima squadra, Massimo Pessina non aveva ancora perso. Il Napoli, che già aveva battuto due volte, ha concluso la sua striscia vincente.

Tedesco al lavoro

I rossoblu sono in difficoltà, lo dice la classifica. Un solo punto nelle prime quattro obbliga lo staff a lavorare ancora più duramente e a cercare la vittoria ad ogni costo contro il Torino. Tedesco è pronto a tornare al lavoro.

A Napoli un Bologna involuto

Il Bologna ha perso anche a Napoli mostrando una preoccupante involuzione rispetto agli standard recenti. Servirà una reazione energica e rapida per ritrovare la grinta e la qualità dei giorni migliori, evitando di finire in una lotta pericolosa.

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