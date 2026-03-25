Un addio che prende forma e un mercato pronto ad accendersi: Bologna, le notizie del 25 marzo

Giornata dominata dal calciomercato in casa Bologna, con diversi nomi caldi che riguardano il presente, ma anche il futuro. Il protagonista principale è sempre Santi Castro, al centro di attenzioni in Italia e all’estero. Non solo lui però: pare che la giornata di oggi abbiamo fatto da vero e proprio snodo per iniziare a comprendere ciò che potrebbe essere il mercato estivo. Ecco quindi le principali notizie di oggi.

Santiago Castro chiacchieratissimo

L’attaccante argentino piace a molte big: Milan, Inter, Juventus e Roma seguono con interesse la sua crescita, mentre dalla Premier League il Chelsea osserva da vicino. Nonostante le tante sirene, però, il Bologna mantiene una posizione di forza.

Il rinnovo fino al 2030 blinda il giocatore almeno sulla carta, e soprattutto c’è la volontà del classe 2004 di continuare il proprio percorso in rossoblù. Numeri e prestazioni lo stanno consacrando come uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, ma a Casteldebole non c’è alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero.

Qui tutti i dettagli sui club interessati a Castro

Bologna, João Mario convince: quale sarà il suo futuro?

Sempre in tema mercato, prende quota anche l’idea di trattenere João Mario. Il terzino portoghese, arrivato a gennaio, ha convinto per duttilità e rendimento, tanto che il Bologna starebbe valutando un tentativo con la Juventus per prolungarne la permanenza, magari attraverso un nuovo prestito con diritto di riscatto.

Qui la situazione di João Mario

Bologna, tra le notizie di oggi ecco l’addio di Freuler

Discorso opposto invece per Remo Freuler, sempre più vicino all’addio a fine stagione. Il rinnovo non arriverà e lo svizzero è pronto a salutare a parametro zero, con Juventus e Roma alla finestra. Una separazione senza strappi, ma che obbliga il Bologna a guardare avanti e a pianificare il futuro della propria mediana senza uno dei suoi punti di riferimento.

Qui tutti i dettagli sulla futura separazione tra Bologna e Freuler

Situazione in stallo anche per Lykogiannis

Situazione in evoluzione anche per Charalampos Lykogiannis, il cui futuro resta legato alle presenze da titolare. Il rinnovo scatterebbe automaticamente al raggiungimento di una determinata soglia, ma al momento la decisione è rimandata ai prossimi mesi. Tra permanenza e un possibile ritorno in Grecia, il finale di stagione sarà decisivo.

Qui il momento di Lykogiannis in rossoblù

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