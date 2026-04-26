Consola la Primavera, tanto calciomercato e le ultime sul caso Rocchi: Bologna, le notizie del 26 aprile

Il Bologna entra nel vivo – se vivo si può definire – di un finale di stagione turbolento, tra campo, mercato e scenari futuri che riguardano il calcio mercato: le notizie di oggi sono emblema di un club chiamato a prendere decisioni importanti, su più fronti.

Calciomercato Bologna, c’è un profilo che torna d’attualità

Sul fronte mercato, torna a far parlare di sé un nome già seguito in passato: Mattia Zanotti. Il terzino del Lugano, vicino ai rossoblù la scorsa estate, sta vivendo un’ottima stagione e ha attirato l’interesse di diversi club europei come Porto, Bruges e Galatasaray. Un profilo giovane e in crescita che rischia di trasformarsi in rimpianto, considerando che il Bologna aveva provato concretamente a portarlo sotto le Due Torri prima di virare su Zortea.

Qui i dettagli su quello che potrebbe essere il suo futuro

Verso una rivoluzione

Ma il vero tema, oggi, riguarda una possibile rivoluzione estiva. Dopo tre sconfitte consecutive e un attacco a secco, la dirigenza starebbe già pianificando interventi profondi: almeno sei innesti per ridisegnare la squadra. Si parte dalla porta, dove servirà un’alternativa affidabile a Skorupski, passando da una difesa da rinforzare in vista della probabile partenza di Lucumí. Attenzione anche al centrocampo, con Freuler vicino all’addio, e all’attacco, dove si cerca un nuovo profilo per evitare di sovraccaricare Castro.

Qui per scoprire i possibili obiettivi

Bologna, buone notizie: Primavera sempre più in forza

Nel mentre, a Bologna, il calcio cerca di tirarsi sù: buone notizie arrivano dal settore giovanile. La Primavera ha cambiato marcia e punta i playoff: la sfida contro il Genoa è uno snodo importantissimo in una corsa sempre più equilibrata. Dopo aver lottato per salvarsi solo un anno fa, i rossoblù si ritrovano oggi a giocarsi un obiettivo ben più ambizioso.

Qui i dettagli sul momento della Primavera rossoblù

Capitolo panchina: sempre presente il nome di Fabio Grosso

Il tecnico del Sassuolo, dopo l’ultimo pareggio contro la Fiorentina, non ha né confermato né smentito le voci sul suo futuro, lasciando aperti tutti gli scenari. Bologna e Fiorentina sono alla finestra del suo futuro, in attesa di capire come evolverà la situazione.

Qui le dichiarazioni integrali di Grosso sul suo futuro

Aggiornamenti sull’indagine Rocchi

Per ultima, ma non per importanza, la notizia che tiene banco nelle ultime ore: il caos istituzionale legato al caso Rocchi. L’indagine potrebbe infatti avere ripercussioni sull’intero sistema calcio italiano. Tra ipotesi di commissariamento della FIGC e nuove elezioni all’orizzonte, il contesto generale è sempre più incerto e traballante. Seguiranno senz’altro aggiornamenti e noi saremo qui per raccontarveli…

Qui i dettagli sugli ultimi risvolti

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