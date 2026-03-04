Dal ko della Primavera al divieto per i tifosi della Roma: Bologna, le notizie del 4 marzo

Settimana intensa per il Bologna, che domenica affronterà l’Hellas Verona al Dall’Ara prima di concentrarsi sugli ottavi di Europa League contro la Roma. Vediamo quindi quali sono le principali notizie su cui si è articolata la giornata rossoblù.

Bologna, le ultime notizie dalla Primavera: Derby dell’Appennino amaro

La Primavera del Bologna ha interrotto oggi la striscia di sette risultati utili consecutivi perdendo 2-1 nel Derby dell’Appennino contro la Fiorentina al Viola Park. Dopo essere passati in vantaggio al 62′ con N’Diaye, i rossoblù hanno subito il pareggio di Jallow e il rigore vincente di Braschi tra l’80′ e l’82′. La sconfitta fa scivolare il Bologna al settimo posto a 41 punti, mentre la Fiorentina sale a 49 punti consolidando il secondo posto. Qui la cronaca completa

Turnover per Italiano: Vitik e Joao Mario out contro l’Hellas

Vincenzo Italiano prepara scelte mirate in vista del doppio impegno tra campionato e Europa League. Per la sfida contro l’Hellas Verona, saranno tenuti a riposo Vitik ( per una pallonata al volto contro il Pisa) e Joao Mario (per una contusione al ginocchio). Probabile rientro di Lykogiannis e spazio a De Silvestri e Dallinga, con Castro che riposerà. Anche Lucumì potrebbe rifiatare in vista della sfida europea. In mediana, assente Freuler per squalifica, Pobega e Sohm dovrebbero guidare il reparto con possibile spazio a Moro o Odgaard.

Qui tutti i dettagli verso la sfida contro il Verona

Europa League: Bologna-Roma senza Curva giallorossa

Il Casms ha confermato che i tifosi romanisti residenti a Roma e provincia non potranno seguire la squadra al Dall’Ara nella sfida di andata degli ottavi di Europa League. Necessaria la tessera del tifoso per i residenti fuori provincia, ma il settore ospiti sarà comunque pieno.

Il match mette in palio un posto nei quarti della competizione e Italiano punta a sfruttare la settimana per preparare al meglio la squadra. L’obiettivo è, indubbiamente, conquistare un vantaggio da difendere poi all’Olimpico.

Qui i dettagli sul blocco dei tifosi giallorossi

Le dichiarazioni di Ulivieri sul momento del Bologna

Renzo Ulivieri, alla guida dell’AIAC, ha rilasciato varie dichiarazioni sul momento attuale rossoblù. Ci ha tenuto particolarmente ad evidenziare come il Bologna stia applicando correttamente la medicina naturale degli allenatori – in questo caso del calcio di Italiano: attenzione alla fase difensiva e gestione fisica senza rinunciare alla qualità.

Renzaccio lo dice chiaramente: «Non è il momento più bello del Bologna, ma è più solido. Quando la condizione tornerà, vedremo di nuovo il calcio di Italiano più spettacolare».

Qui le dichiarazioni integrali di Ulivieri

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook