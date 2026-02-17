Bologna, le notizie della giornata odierna (17/2/2026)

Giorno di ripresa per il Bologna a Casteldebole, in vista dell’impegno di giovedì sera in quel di Bergen contro il Brann. Ripresa la quale ha visto tornare in gruppo De Silvestri ma soprattutto Heggem. Giorno di rinnovi in vista del futuro e di saluti, definitivi, al passato recente: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 12 febbraio 2026.

Le notizie in vista di Brann-Bologna: riecco Heggem!

Era nell’aria già da stamattina, ma con il report Rossoblù è arrivata la conferma: alla ripresa degli allenamenti in quel di Casteldebole è tornato in gruppo, oltre a Lorenzo De Silvestri – non presente però in lista UEFA – anche Torbjørn Heggem. Il difensore norvegese rappresenta il vero recupero in vista di Brann-Bologna, gara che si giocherà nella sua Norvegia e dalla valenza fondamentale per il proseguo del cammino Rossoblù in Europa.

Massimo Pessina rinnova con il Bologna…

Tempo di rinnovi in casa Bologna. La notizia di oggi, dopo Santiago Castro e Jens Odgaard, è il rinnovo di Massimo Pessina con il club che l’ha visto crescere ed esordire in Serie A, lo scorso 9 novembre contro il Napoli. Il rinnovo tra Pessina e il Bologna è sintomo di fiducia reciproca, tra chi si sente di potersi giocare le sue carte in futuro e chi, invece, pensa di avere in casa il portiere per i prossimi anni

…mentre Michel Aebischer saluta definitivamente

C’è chi rimane e c’è chi va. O meglio, chi è già andato. Michel Aebischer si è trasferto in estate al Pisa con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Ebbene, oggi le condizioni sono state raggiunte e lo svizzero diventa definitivamente un giocatore del Pisa.

Occhi su Charlie Gray in vista del calciomercato

Il calciomercato non si ferma mai, si dice. Ed è così, nella realtà, perché il Bologna continua a guardarsi attorno in vista del futuro: l’ultimo nome sul taccuino della dirigenza Rossoblù è quello di Charlie Gray, mediano classe 2006, prodotto del settore giovanile del Manchester City.

