Bologna calcio, le notizie di oggi 5 febbraio 2026

Giornata intensa in casa Bologna FC tra analisi del momento difficile, scelte importanti in vista della sfida con il Parma e ufficializzazione della lista UEFA per i playoff di Europa League. Ecco il riepilogo delle principali notizie di oggi, giovedì 5 febbraio 2026.

Crisi di risultati: i numeri

Il Bologna continua a vivere una fase complicata della stagione, come dimostrano i dati emersi oggi. Nelle ultime 11 giornate di campionato i rossoblù hanno raccolto appena 6 punti, con una sola vittoria (contro il Verona) e ben 7 sconfitte.

La difesa è uno dei reparti più in difficoltà: 22 gol subiti nello stesso periodo e nessun clean sheet, dopo che nelle prime 12 giornate era tra le migliori della Serie A. Un crollo evidente rispetto alle stagioni precedenti, quando la squadra lottava stabilmente per le zone europee.

Il ritorno di Lucumì e ciò che comporta

Una notizia positiva riguarda il rientro di John Lucumì. Il difensore colombiano è pronto a tornare a disposizione di Italiano dopo l’infortunio al bicipite femorale.

Nelle ultime quattro partite giocate senza di lui il Bologna ha subito 10 gol, segnale della sua importanza nell’equilibrio difensivo. Il suo ritorno contro il Parma potrebbe rappresentare un punto di svolta per una retroguardia in grande difficoltà.

Lista UEFA ufficiale

È stata depositata oggi la lista UEFA per i playoff di Europa League. Le esclusioni confermate sono quelle di Lorenzo De Silvestri, mentre Benjamin Dominguez resta in lista in relazione anche all’infortunio di Freuler.

Tra i nuovi inserimenti figurano Simon Sohm e Joao Mario. Ultimo ballottaggio risolto a favore di Nicolò Casale, che supera Helland per l’ultimo posto disponibile. Dentro anche sei giocatori della Primavera.

Le notizie sui rinnovi: Freuler e Orsolini al centro del progetto Bologna

Dopo la chiusura del mercato, il Bologna guarda anche al futuro. La dirigenza ha avviato le prime riflessioni sui rinnovi di contratto, con Remo Freuler e Riccardo Orsolini come priorità.

Freuler ha il contratto in scadenza a giugno e ha ricevuto interessamenti dalla Roma, mentre Orsolini va in scadenza nella prossima stagione. I due rappresentano punti fermi tecnici e di leadership in una rosa che rischia di cambiare ancora volto nei prossimi mesi.

Le notizie di oggi verso Bologna-Parma: niente ritiro, scelta forte di Italiano

In vista del derby contro il Parma, Vincenzo Italiano ha deciso di non portare la squadra in ritiro: i giocatori si ritroveranno direttamente il giorno della partita.

Una scelta che punta a ridurre la pressione psicologica e a gestire meglio le energie dopo settimane molto intense. L’obiettivo è ritrovare lucidità mentale e responsabilizzare il gruppo in una partita che vale molto più dei tre punti.

