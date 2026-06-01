Bologna, cambio in panchina: Holm, Dominguez, Skorupski e Dallinga si giocano il futuro

Con l’arrivo del nuovo allenatore sulla panchina del Bologna, cambiano inevitabilmente prospettive, gerarchie e valutazioni all’interno della rosa. Alcuni calciatori che fino a poco tempo fa sembravano destinati a lasciare il club potrebbero ora ritrovare spazio e considerazione, mentre altri saranno chiamati a convincere il nuovo tecnico durante la preparazione estiva.

Secondo le analisi emerse nelle ultime settimane, sono soprattutto Emil Holm, Benjamin Dominguez, Lukasz Skorupski e Thijs Dallinga i giocatori che si trovano in una situazione di particolare attenzione. Il loro futuro sarà infatti legato alle scelte del nuovo allenatore e alle valutazioni che verranno effettuate nelle prossime settimane.

Holm e Dallinga cercano il rilancio

Tra i casi più interessanti c’è quello di Emil Holm, che in passato aveva manifestato la volontà di trovare maggiore continuità. La sua situazione potrebbe però cambiare con il nuovo corso tecnico. Il difensore svedese avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore e conquistare nuovamente spazio all’interno del progetto rossoblù.

Discorso simile per Thijs Dallinga, uno dei giocatori che più hanno faticato ad imporsi nell’ultima stagione. L’attaccante olandese, che avrebbe gradito una gestione diversa, si trova ora davanti a una nuova occasione. L’arrivo del nuovo tecnico potrebbe infatti offrirgli la possibilità di ripartire da zero e conquistare un ruolo più centrale nelle rotazioni offensive del Bologna.

Skorupski e Dominguez sotto osservazione

Anche il portiere Lukasz Skorupski rientra tra i profili che saranno valutati con attenzione. Nonostante l’esperienza e l’affidabilità dimostrate negli ultimi anni, il suo futuro non appare del tutto scontato. Le decisioni del nuovo allenatore potrebbero incidere sulle gerarchie tra i pali e sulle strategie di mercato della società.

Situazione analoga per Benjamin Dominguez, talento che ha mostrato qualità importanti ma che non sempre è riuscito a trovare continuità. Il cambio in panchina rappresenta per lui una possibilità concreta di rilancio e di maggiore integrazione nel nuovo sistema di gioco.

Il caso Orsolini: un destino indipendente dall’allenatore

Particolare attenzione merita anche la situazione di Riccardo Orsolini, definito da molti come uno dei casi più delicati all’interno dello spogliatoio rossoblù. Secondo quanto emerge, l’esterno offensivo non avrebbe gradito alcune scelte tecniche e la gestione del rapporto con alcuni compagni, ma la sua storia recente dimostra come i rapporti con gli allenatori non abbiano mai condizionato in modo definitivo il suo rendimento.

Orsolini, infatti, ha vissuto momenti di tensione e incomprensioni anche durante le gestioni di Sinisa Mihajlovic e Thiago Motta, continuando comunque a ritagliarsi un ruolo fondamentale nel Bologna. Per questo motivo il suo futuro sembra destinato a dipendere soprattutto dalle opportunità di mercato e dalle ambizioni personali, più che dal nome dell’allenatore che guiderà la squadra.

Un’estate decisiva per il Bologna

La sensazione è che il Bologna si trovi davanti a una fase cruciale della propria programmazione. Il cambio di guida tecnica rappresenta un momento di svolta che potrebbe modificare gli equilibri costruiti negli ultimi anni. Giocatori come Holm, Dominguez, Skorupski e Dallinga avranno l’occasione di ripartire e dimostrare di poter essere ancora protagonisti in rossoblù.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per comprendere quali elementi riusciranno a convincere il nuovo allenatore e quali, invece, potrebbero essere destinati a lasciare Casteldebole. Una cosa è certa: nel nuovo Bologna è ancora tutto in gioco.

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