L’ultimo test amichevole e ancora trattativa con la Juventus: Bologna, le notizie del 15 agosto

Il Bologna FC si avvicina all’inizio del campionato tra mercato e preparazione sul campo: con l’imminente addio di Jhon Lucumì, la dirigenza è al lavoro per individuare il nuovo difensore, con Juan David Cabal tra i nomi più caldi. Intanto, la squadra di Domenico Tedesco ha chiuso il precampionato con la sconfitta per 1-0 contro il Brighton. Ecco le principali notizie di oggi in casa rossoblù.

Cabal, il nome per il dopo Lucumì

La partenza di Jhon Lucumì ha aperto una casella da riempire nella difesa rossoblù e il Bologna sembra aver individuato in Juan Cabal uno dei profili più adatti.

Cabal era già stato seguito in passato da Giovanni Sartori. Le sue caratteristiche, fra struttura fisica, velocità e capacità di difendere in campo aperto, si sposano con le esigenze del nuovo Bologna. Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento sotto le Due Torri. Resta però da trovare l’intesa tra i due club sulla formula dell’operazione.

Il Bologna vorrebbe impostare l’affare con un prestito e diritto di riscatto, mentre la Juventus spinge per un obbligo. Una distanza che potrebbe essere colmata nelle prossime ore, considerando la necessità dei rossoblù di intervenire rapidamente in difesa.

Qui per scoprire tutti i dettagli della trattativa

Brighton-Bologna, l’ultimo test finisce 1-0

Sul campo, invece, il Bologna ha chiuso il proprio precampionato con una sconfitta di misura contro il Brighton. All’Amex Stadium la squadra di Tedesco ha resistito per oltre un’ora, prima di subire il gol decisivo di Hinshelwood al 58’.

I rossoblù hanno avuto alcune occasioni, soprattutto con Cambiaghi, ma il Brighton ha creato diverse situazioni pericolose e trovato anche un palo. Skorupski è stato tra i migliori, protagonista di alcuni interventi importanti.

Qui per tutte recuperare la cronaca dell’ultima amichevole

Le notizie sui due nuovi attaccanti del Bologna FC riguardano le statistiche: ecco le prestazioni di Dovbyk e Piccoli

Proprio in merito a quest’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato, abbiamo raccolto le statistiche dei due nuovi centravanti, Dovbyk e Piccoli.

Dovbyk ha giocato il primo tempo, prima di lasciare spazio nella ripresa a Roberto Piccoli. Ma sono i dati raccolti da Sofascore a far comprendere realmente il loro impatto.

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