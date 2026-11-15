Italiano punta Vitik dalla Turchia, l’analisi di Negri e la sconfitta dell’Italia: Bologna, le notizie del 15 novembre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC guardano al mercato, al rendimento del reparto offensivo e agli ultimi sviluppi del calcio internazionale. Martin Vitik è finito nel mirino del Besiktas di Vincenzo Italiano, anche se una sua partenza a gennaio sembra tutt’altro che scontata. Intanto, l’ex rossoblù Marco Negri ha analizzato le difficoltà degli attaccanti di Palladino e le prospettive della squadra. Spazio anche alla Nazionale italiana, sconfitta 4-1 dal Belgio.

Bologna FC, tra le notizie di oggi sul fronte calciomercato, il Besiktas di Italiano pensa a Vitik

Il futuro di Martin Vitik potrebbe essere al centro delle trattative di mercato. Secondo quanto riportato da OneFootball, il Besiktas avrebbe effettuato alcuni sondaggi per valutare la possibilità di portare il difensore ceco a Istanbul. Vincenzo Italiano avrebbe chiesto alla dirigenza turca di provare a soddisfare la sua richiesta, ipotizzando un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Un’eventuale partenza, però, non sembra semplice…

Qui per approfondire la notizia sul futuro di Martin Vitik.

Marco Negri analizza l’attacco del Bologna FC: «In casa può diventare un limite»

L’ex attaccante rossoblù Marco Negri, ha analizzato le difficoltà realizzative del reparto offensivo del Bologna. Finora Piccoli, Dovbyk ed Enem hanno realizzato complessivamente soltanto tre reti, un bottino contenuto rispetto alle ambizioni della squadra. Secondo Negri, Palladino ha saputo trovare una soluzione efficace attraverso Odgaard falso nove e un sistema offensivo mobile, capace di valorizzare la qualità degli esterni. Un assetto che ha dato risultati soprattutto in trasferta, dove sono arrivate quattro vittorie. Ma, il discorso cambierebbe al Dall’Ara.

Qui l’intervista completa a Marco Negri e la sua analisi sull’attacco rossoblù.

Nations League, l’Italia crolla in Belgio: niente quarti di finale

Serata amara per gli Azzurri di Mancini, sconfitti 4-1 dal Belgio a Bruxelles. Gli Azzurri erano passati in vantaggio all’11’ con Pio Esposito, su assist di Kayode, ma la reazione dei padroni di casa è stata immediata. De Cuyper ha pareggiato dopo appena quattro minuti, poi Ngoy e Doku hanno ribaltato il risultato prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Italia non è riuscita a riaprire la partita e all’80’ Diego Moreira ha fissato il risultato sul definitivo 4-1. Come se non bastasse, nel recupero Lammens ha anche neutralizzato un rigore di Pio Esposito.

Qui il resoconto completo della sfida tra Belgio e Italia.

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