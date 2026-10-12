Le parole di Cambiaghi, le polemiche arbitrali post-Lecce e gli aggiornamenti su Orsolini: Bologna, le notizie del 12 ottobre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC ripartono dal successo di Lecce, che ha consegnato ai rossoblù la prima vittoria stagionale. Tra i protagonisti spicca Nicolò Cambiaghi, decisivo con due assist e MVP del match. Nel frattempo, il post-partita salentino è stato accompagnato dalle proteste del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, mentre a Casteldebole la squadra è tornata al lavoro con gli occhi puntati sulle condizioni di Riccardo Orsolini.

Le parole di Cambiaghi post Lecce

Nella vittoria per 2-1 contro il Lecce, Nicolò Cambiaghi ha lasciato il segno con una prestazione da protagonista.

Nel post-partita, l’esterno ha sottolineato l’importanza dei tre punti e la risposta collettiva della squadra, definendo il Bologna un gruppo in grado di dimostrare di essere una squadra vera. Spazio anche all’emozione per la Nazionale: indossare la maglia azzurra, ha spiegato, è un sogno da vivere il più possibile.

Qui per leggere le parole di Cambiaghi post-Lecce.

Lecce-Bologna, Sticchi Damiani contesta l’arbitraggio

La sconfitta del Lecce ha lasciato spazio anche alle polemiche arbitrali. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha contestato la gestione di un episodio in area rossoblù, relativo al contatto tra Paco Esteban e Casale, sostenendo che Pairetto avesse inizialmente assegnato un rigore per poi cambiare decisione.

La dinamica, tuttavia, è legata alla valutazione di un fallo precedente dell’attaccante giallorosso sul difensore del Bologna. L’episodio ha acceso il post-partita, nonostante il successo rossoblù sia maturato sul campo grazie alle reti di Orsolini ed Enem.

Qui per tutti i dettagli sull’episodio contestato e le polemiche del post-partita.

Notizie dagli allenamenti e dall’infermeria del Bologna FC: attesa per Orsolini

Dopo il successo in Salento, il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole. Seduta di scarico in palestra per i giocatori maggiormente impiegati contro il Lecce, mentre gli altri hanno disputato una partitella con la Primavera. Jens Odgaard ha svolto lavoro differenziato, mentre Arthur Theate si è sottoposto a terapie.

L’attenzione è soprattutto sulle condizioni di Riccardo Orsolini, uscito durante la gara per un risentimento alla coscia. Come comunicato dal club, l’esterno sarà sottoposto a controlli nella giornata di domani per valutare il problema accusato durante la partita.

Qui per gli aggiornamenti sulle condizioni di Orsolini e la ripresa degli allenamenti rossoblù.

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