Le notizie di oggi in casa Bologna FC hanno riguardato soprattutto le strategie in vista del mercato di gennaio. Il centrocampo è la priorità della dirigenza, con diversi nomi finiti sotto osservazione dopo la visita di Marco Di Vaio a Monza. Intanto emergono novità sulle limitazioni per i tifosi rossoblù in trasferta e sulle possibili operazioni in entrata e in uscita.

Bologna, le notizie di oggi sul fronte calciomercato: Pessina e Brescianini nel mirino di Di Vaio

Il Bologna sembra già proiettato al mercato invernale e valuta nuovi innesti per il centrocampo. Tra i profili seguiti ci sono Matteo Pessina e Marco Brescianini, osservati da vicino da Marco Di Vaio durante Monza-Fiorentina. In particolare, il capitano brianzolo potrebbe essere un’opportunità interessante: il suo contratto scade a giugno e Palladino lo conosce già dai tempi del Monza.

Pessina sembra avere caratteristiche più adatte a completare la mediana rispetto a Brescianini, anche se non corrisponde pienamente all’identikit del regista richiesto dal tecnico. Ma le osservazioni non si limitano a questi due nomi…

Qui per tutti i dettagli sui profili seguiti dal Bologna per gennaio.

Di Vaio a Monza, osservati anche Colombo e Akinsanmiro

La visita di Marco Di Vaio a Monza-Fiorentina avrebbe permesso al direttore sportivo rossoblù di seguire anche altri due giovani centrocampisti: Colombo ed Akinsanmiro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, entrambi sarebbero finiti sul taccuino del dirigente, allargando così il ventaglio di possibili obiettivi per il mercato invernale. Le piste non escludono quelle più esperte: il Bologna potrebbe valutare entrambe le direzioni.

Qui per approfondire i nuovi nomi osservati da Di Vaio.

Nuove trasferte a rischio per i tifosi del Bologna FC

Il Bologna continua a raccogliere risultati migliori lontano dal Dall’Ara, dove ha conquistato 12 punti contro i 6 ottenuti in casa. Nonostante questo, la situazione legata ai tifosi è ancora da risolvere: il Casms ha disposto limitazioni per le prossime trasferte, in seguito agli episodi di tensione registrati negli ultimi anni.

Per la gara di venerdì a Venezia è previsto il divieto di accesso per i residenti a Bologna e provincia. Possibili restrizioni anche per la trasferta di Como, mentre a Firenze la capienza ridotta del Franchi per i lavori di ristrutturazione dovrebbe limitare il settore ospiti a circa 300 posti. Tre appuntamenti lontano da casa nei quali il sostegno dei rossoblù sarebbe tanto importante, quanto ridotto.

Qui per gli aggiornamenti sulle limitazioni alle trasferte dei tifosi rossoblù.

Calciomercato Bologna, Cataldi in pole su Bondo: le strategie di Palladino

Tra i nomi più graditi per rinforzare il centrocampo, non dimentichiamoci quelli già citati. Cataldi, secondo quanto riportato da Claudio Beneforti su Stadio, sarebbe in vantaggio su Warren Bondo. Entrambi conoscono già Palladino, ma il centrocampista della Lazio convince maggiormente per caratteristiche ed esperienza. La trattativa, tuttavia, dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalle richieste del club biancoceleste, considerando anche il contratto in scadenza a giugno.

Qui per approfondire il confronto.

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