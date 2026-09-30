Ufficiale l’accordo per il nuovo Stadio, le parole di Lepore e un’alternativa a Darmian: Bologna, le notizie del 30 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC riguardano, da una parte la ricerca sul mercato di un’alternativa ad Holm, dall’altra si è parlato soprattutto di una svolta nel futuro stadio. Mentre il club valuta il mercato degli svincolati, a Casteldebole prosegue il lavoro in vista della trasferta di Lecce.

Bologna FC, notizie sul mercato: Hysaj come alternativa a Darmian

Il Bologna continua a lavorare per rinforzare la fascia destra dopo l’infortunio di Holm. La prima opzione individuata è Matteo Darmian, che si allenerà con il club per consentire allo staff di valutarne le condizioni fisiche. Se le risposte non dovessero convincere, la società è pronta a percorrere strade alternative.

Tra queste c’è Elseid Hysaj, ex terzino di Napoli e Lazio, attualmente svincolato. Rispetto a Darmian, l’albanese offre meno soluzioni tattiche, essendo principalmente un terzino da difesa a quattro, ma presenta condizioni fisiche potenzialmente più avanzate grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi.

Qui per tutti gli aggiornamenti sul mercato del Bologna.

Bernardeschi punta Lecce, Dovbyk resta da valutare

A Casteldebole il gruppo è ridotto per le convocazioni in nazionale, con undici giocatori attesi nei prossimi giorni. Tra quelli rimasti a disposizione di Raffaele Palladino c’è Federico Bernardeschi, che punta a recuperare in vista della trasferta di Lecce. L’esterno ha saltato precauzionalmente la seduta con la Primavera: le prossime valutazioni chiariranno se saranno necessarie terapie personalizzate.

Prosegue invece il lavoro differenziato per Jens Odgaard, che dovrebbe rientrare tra le sfide contro Cagliari e Milan. Segnali incoraggianti arrivano da Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino sta migliorando, ma è da capire quando potrà trovare spazio dal primo minuto.

Qui per le ultime sulle condizioni degli infortunati rossoblù.

Nuovo stadio Bologna, accordo con BolognaFiere

Tra le principali notizie di oggi c’è l’ufficialità dell’intesa tra Bologna FC e BolognaFiere per la realizzazione del nuovo stadio in zona Fiera. Il progetto prevede un investimento di circa 300 milioni di euro e un impianto da 35mila posti, pensato per ospitare non soltanto le partite di calcio, ma anche concerti, manifestazioni fieristiche e congressi.

La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2031, con l’obiettivo di permettere al Bologna di giocare nel nuovo impianto dalla stagione 2031/32 e di renderlo disponibile in vista di UEFA EURO 2032, qualora richiesto.

Qui per tutti i dettagli sul progetto del nuovo stadio.

Lepore: «Confronto pubblico sul futuro del Dall’Ara»

Dopo l’annuncio dell’accordo, è intervenuto anche il sindaco Matteo Lepore, che ha confermato di aver aggiornato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sullo stato della candidatura di Bologna per gli Europei del 2032.

Lepore ha sottolineato l’importanza di accompagnare la trasformazione con attenzione alla comunità e alla sostenibilità ambientale. Tra i temi ancora da affrontare c’è il futuro dello stadio Renato Dall’Ara: il Comune intende promuovere un confronto pubblico sulla sua possibile riconversione, valutando le ricadute del progetto sulla città.

Qui per leggere le parole del sindaco Lepore.

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