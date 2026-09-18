I convocati di Palladino e due rossoblù chiamati in azzurro: Bologna, le notizie del 18 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC riguardano principalmente l’esordio di Raffaele Palladino sulla panchina rossoblù. Il nuovo allenatore si prepara alla prima sfida contro il Torino, con 26 convocati e diversi rientri importanti. Intanto arrivano parole di stima per il tecnico da parte di Daniele Pradè e una doppia convocazione in Nazionale per Massimo Pessina e Nicolò Cambiaghi.

Pradè esalta Palladino

L’arrivo di Raffaele Palladino a Bologna ha raccolto anche il gradimento di Daniele Pradè. L’ex direttore sportivo della Fiorentina, intervistato da Stadio, ha parlato delle qualità del nuovo allenatore rossoblù e dell’impatto che potrà avere sulla squadra.

Per Pradè, Palladino è «un allenatore eccellente» e soprattutto un tecnico in grado di instaurare un rapporto particolare con i propri giocatori. Tra le sue qualità vengono sottolineate la dialettica, la capacità di coinvolgere lo spogliatoio e una grande attenzione al lavoro quotidiano.

Qui per tutti gli approfondimenti sulle parole di Pradè su Palladino.

Bologna-Torino, i convocati di Palladino per il suo esordio sulla panchina rossoblù

Raffaele Palladino ha diramato la sua prima lista di convocati da allenatore del Bologna in vista della sfida casalinga contro il Torino. Sono 26 i giocatori chiamati per il suo debutto sulla panchina rossoblù.

La lista presenta diversi rientri importanti. Torna Riccardo Orsolini, che ha recuperato dal problema muscolare accusato contro l’Atalanta, anche se il suo impiego dal primo minuto appare difficile. Rientrano inoltre Oussama El Azzouzi e il terzo portiere Happonen.

La novità riguarda anche Nicolò Casale, tornato tra i convocati dopo la mancata cessione all’Aris Salonicco. Rimane invece indisponibile Artem Dovbyk, ancora alle prese con un fastidio muscolare.

Qui per la lista completa dei convocati del Bologna per il Torino.

Notizie importanti per gli italiani in casa Bologna FC: Pessina e Cambiaghi convocati da Mancini

Giornata speciale anche per due giocatori rossoblù. Massimo Pessina e Nicolò Cambiaghi sono stati convocati da Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale italiana in Nations League.

Per Pessina si tratta della prima chiamata con la Nazionale maggiore, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che avevano anticipato la possibile convocazione del portiere. La sorpresa, invece, è Cambiaghi, che si è guadagnato sempre più spazio in rossoblù, un lavoro che gli ha permesso di essere inserito tra i 34 giocatori scelti dal CT italiano.

Qui per tutti i dettagli sulle convocazioni di Pessina e Cambiaghi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook