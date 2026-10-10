La parole di Orsolini, la vittoria della Primavera e le prima intervista di Darmian: Bologna, le principali notizie di oggi sabato 10 ottobre 2026

Una settimana ricca di spunti in casa Bologna, tra la voglia di ripartire della prima squadra e i risultati incoraggianti del settore giovanile. Riccardo Orsolini suona la carica in vista della trasferta di Lecce, raccontando il lavoro svolto con Raffaele Palladino durante la sosta e facendo chiarezza sul rinnovo.

Intanto, il Bologna Primavera conquista una vittoria convincente contro la Lazio, mentre Matteo Darmian si presenta ai tifosi con la sua prima intervista da giocatore felsineo. Ecco le principali notizie dal mondo del club rossoblù.

L’intervista di Orsolini

Riccardo Orsolini carica il Bologna in vista della sfida contro il Lecce e difende il lavoro di Palladino, protagonista di una preparazione intensa durante la sosta. L’esterno rossoblù riconosce le difficoltà dell’avvio stagionale, ma invita a non cedere al pessimismo. Sul rinnovo, infine, ridimensiona le polemiche, chiarendo che la trattativa è stata ingigantita e che le cifre circolate non corrispondevano alla realtà.

Qui le sue dichiarazioni più importanti.

La super vittoria del Bologna Primavera

Il Bologna Primavera supera 4-1 la Lazio nella sesta giornata di campionato, grazie alle doppiette di Badori e Toroc. Al Granarolo Youth Center, i rossoblù di Morrone conquistano tre punti preziosi, sorpassando i biancocelesti e salendo momentaneamente al secondo posto in classifica. Dopo il gol di Eone, Toroc chiude definitivamente i conti. Prossimo appuntamento venerdì 16 ottobre alle 15, in trasferta contro il Parma.

Qui la cronaca.

La prima intervista di Darmian a Bologna

Matteo Darmian si presenta ai tifosi del Bologna dopo la firma fino al 2027. L’ex Inter, arrivato da svincolato, si è detto subito a proprio agio nel gruppo di Palladino. Pronto a raccogliere la sfida e a sostituire l’infortunato Holm, il difensore classe 1989 ha ringraziato l’Inter per gli anni trascorsi e si è messo a disposizione della squadra, sottolineando la voglia di tornare in campo e dare il proprio contributo.

Qui l’intervista.

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