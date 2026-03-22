La parola d’ordine oggi è solo una. Concentrazione. Sì, perché sarebbe parecchio facile disperderla tutta in festeggiamenti, vista l’impresa di Roma. E invece no, questo non può e non deve accadere. Mister Italiano lo sa e, dopo una semplice torta, ha già rimesso i suoi ragazzi al lavoro. D’altronde, e gli allenatori esperti lo sanno, il rimedio migliore contro la leggerezza mentale è un allenamento intenso. E, in virtù dei 27.000 tifosi che raggiungeranno il Dall’Ara nel primo pomeriggio, bisogna vendicare la Coppa Italia.

Bologna-Lazio e una storia di vendette

Poco più di dodici mesi fa, il più bel Bologna di sempre si abbatteva violentemente contro i biancocelesti. 5-0, calcio champagne e sogno Champions apertissimo. Quella stagione, come tutti sanno, si è conclusa col successo in coppa e la qualificazione in Europa League ma, se per un momento abbiamo creduto in una nuova Champions, beh, quel momento è arrivato proprio dopo la sfida alla Lazio.

La reazione degli aquilotti, però, non è tardata ad arrivare. Un mese fa, proprio nella competizione da difendere per i rossoblu, Sarri ha sconfitto Italiano ai rigori. Ed ecco che ora serve una sferzata, quella con cui le grandi squadre dimostrano di aver passato il momento buio.

Ottavo posto

Se si potrà riprendere il settimo posto, questo non si sa. Di certo, intanto bisogna preservare l’ottavo e, in questo senso, la gara di oggi sarà fondamentale. In una settimana, i felsinei potrebbero spazzare già tutte e due le concorrenti, dopo la vittoria di Sassuolo, e alleggerirsi anche in vista della doppia sfida col Villa. Insomma, l’appuntamento non va sbagliato.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook