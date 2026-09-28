Il Dall’Ara in festa e la prima sconfitta del femminile: Bologna, le notizie di oggi 28 settembre

Anche se siamo nel pieno della sosta nazionali, sotto le Due Torri si continua a lavorare. La gestione Palladino, d’altronde, è appena iniziata e, conseguentemente, gli allenamenti proseguono con i giocatori che non sono stati convocati. Dunque, anche la giornata corrente ha portato con sé diverse novità. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, a ricapitolare tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Una nazionale rossoblu

Stasera c’è stata la Turchia e, tra i convocati, figurava il solo Cambiaghi. Ma la storia dei nazionali rossoblu è ben più lunga e proficua di quanto immaginiamo…

Il Dall’Ara è pronto ad ospitare l’Italia

Lo stadio Dall’Ara scatena sensazioni positive alla nazionale maggiore italiana. Lo dimostrano i ricchi precedenti, spesso capaci di donare soddisfazioni importanti agli azzurri. Tra qualche giorno sarà la Turchia a calcare il prato verde di Bologna: vedremo solo allora se la storia si potrà replicare con un altro convincente successo.

Bologna, Raimondo si ferma in Under 21

C’è stato un infortunio per la punta di proprietà del Bologna in Nazionale: mentre il classe 2004 trascina i ciociari a suon di gol, a Casteldebole riaffiorano i dubbi sulle scelte di mercato estive.

Bologna Women, è arrivata la prima sconfitta

C’è un Bologna che gioca anche durante la sosta, e lo fa con buoni risultati. Il Bologna Women nel weekend si giocava la vetta della classifica, ma il San Marino è arrivato agguerritissimo a Granarolo, avenndo poi la meglio sulle avversarie. Scopri come è andata la partita cliccando qui.

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