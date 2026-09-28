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Il Dall’Ara in festa e la prima sconfitta del femminile: Bologna, le notizie di oggi 28 settembre

Le notizie rossoblu di oggi

Pubblicato

9 ore fa

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Coreografia tifosi Bologna per Bologna-Brann (squadra contro cui giochermo a febbraio 06-11-2025 (@Damiano Fiorentini)
Coreografia tifosi Bologna per Bologna-Brann 06-11-2025 [© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu]
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Anche se siamo nel pieno della sosta nazionali, sotto le Due Torri si continua a lavorare. La gestione Palladino, d’altronde, è appena iniziata e, conseguentemente, gli allenamenti proseguono con i giocatori che non sono stati convocati. Dunque, anche la giornata corrente ha portato con sé diverse novità. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, a ricapitolare tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Per approfondire:

Una nazionale rossoblu

Stasera c’è stata la Turchia e, tra i convocati, figurava il solo Cambiaghi. Ma la storia dei nazionali rossoblu è ben più lunga e proficua di quanto immaginiamo…

Il Dall’Ara è pronto ad ospitare l’Italia

Lo stadio Dall’Ara scatena sensazioni positive alla nazionale maggiore italiana. Lo dimostrano i ricchi precedenti, spesso capaci di donare soddisfazioni importanti agli azzurri. Tra qualche giorno sarà la Turchia a calcare il prato verde di Bologna: vedremo solo allora se la storia si potrà replicare con un altro convincente successo.

Stadio Dall&apos;Ara di Bologna

Stadio Dall’Ara di Bologna visto da fuori (© Depositphotos)

Bologna, Raimondo si ferma in Under 21

C’è stato un infortunio per la punta di proprietà del Bologna in Nazionale: mentre il classe 2004 trascina i ciociari a suon di gol, a Casteldebole riaffiorano i dubbi sulle scelte di mercato estive.

Antonio Raimondo

Antonio Raimondo in Nazionale U21 (@1000 Cuori Rossoblù)

Bologna Women, è arrivata la prima sconfitta

C’è un Bologna che gioca anche durante la sosta, e lo fa con buoni risultati. Il Bologna Women nel weekend si giocava la vetta della classifica, ma il San Marino è arrivato agguerritissimo a Granarolo, avenndo poi la meglio sulle avversarie. Scopri come è andata la partita cliccando qui.

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