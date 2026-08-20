Il rinnovo di Orsolini e l’accelerata per Gassama: Bologna, le notizie di giovedì 20 agosto 2026

Mentre il Bologna si prepara alla nuova stagione, proseguirono le trattative e non solo. Il club ha rinnovato uno dei principali giocatori della rosa e ha fatto significativi passi avanti nel completamento della rosa. Ecco le principali notizie di oggi dal mondo Bologna.

Orsolini e il Bologna avanti assieme

Riccardo Orsolini e il Bologna proseguiranno insieme fino al 30 giugno 2031. Il rinnovo, ufficializzato oggi, lega l’attaccante classe 1997 al club rossoblù praticamente a vita. Dopo una lunga trattativa, la società ha scelto di puntare sulla sua leadership e sul forte legame con l’ambiente. Orsolini vanta già 309 presenze e 87 gol, numeri che lo collocano tra i migliori marcatori e presenze della storia del Bologna.

L’ufficialità.

Il punto su Gassama

Tra le notizie di casa Bologna di oggi, l’altra più importante riguarda il calciomercato. Infatti, il club rossoblù è vicino a chiudere per Nathan Gassama, difensore del Baltika Kaliningrad già valutato da Sartori e dal suo staff. Secondo Gianluca Di Marzio, l’accordo potrebbe arrivare nelle prossime ore per circa 5 milioni di euro più bonus. Classe 2004, alto 192 centimetri e mancino, Gassama può giocare centrale o terzino sinistro. Forte fisicamente e nel gioco aereo, si distingue per duttilità e capacità di costruzione. Ha inoltre ricoperto il ruolo di mediano.

Il punto sulla trattativa.

La scheda.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook