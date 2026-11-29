Dopo giorni di lavoro solitario tra i campi di Casteldebole, il conto alla rovescia per Juan Miranda entra nella fase più calda. Il laterale spagnolo, ventisei anni, osserva con rinnovata fiducia la sfida di venerdì prossimo contro la Roma, un appuntamento che potrebbe coincidere con il suo ritorno dal primo minuto.

Archiviato il giorno di riposo e lasciandosi alle spalle la sessione svolta in disparte, il difensore rossoblù è atteso domani al rientro con il gruppo, un banco di prova decisivo per misurare la tenuta fisica e capire fino a che punto possa spingersi la sua candidatura.

La corsia mancina cerca spinta: obiettivo riavere Miranda

Per il Bologna, riavere Miranda significa ritrovare gamba, qualità e profondità lungo la fascia sinistra, un tassello prezioso in vista di un incrocio ad alta intensità come quello con i giallorossi. Il giocatore avverte il richiamo del campo e vuole trasformare le sensazioni positive in risposte concrete, sapendo che l’esito dei prossimi allenamenti peserà sulle scelte tecniche. Come fotografato oggi su Stadio, l’attesa intorno alle sue condizioni accompagna l’avvicinamento a una partita già cerchiata in rosso sull’agenda emiliana.

Lavoro differenziato dopo il pareggio di Venezia

Sul fronte del resto dello spogliatoio, il gruppo ha ripreso confidenza con il campo all’indomani del pareggio raccolto a Venezia, sul prato del Pier Luigi Penzo. Lo staff ha modulato i carichi seguendo il minutaggio accumulato nella trasferta veneta: chi ha giocato meno ha svolto una attivazione atletica ed è sceso in campo per una partitella a ranghi misti insieme alla Primavera di Stefano Morrone, mentre chi ha speso di più contro la formazione lagunare ha smaltito le fatiche con una seduta di scarico in palestra.

Una settimana che entra nel vivo

Da domani la preparazione entrerà ufficialmente nel vivo, con ritmi destinati a crescere giorno dopo giorno verso la sfida di venerdì. Per Miranda sarà il primo vero test dopo l’infortunio: la voglia di esserci è forte e l’obiettivo dichiarato resta quello di strappare una maglia da titolare contro la Roma.

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