Il Bologna Primavera ha un modo tutto suo di stare in campo: attacca, crea, trova soluzioni e lascia spazio alla fantasia dei propri giocatori. La vittoria per 5-1 contro l’Albinoleffe ne è stata un’ulteriore dimostrazione, anche se il gol incassato porta a 27 il totale delle reti subite, un dato ancora troppo alto. Ma cosa rende così produttiva la fase offensiva rossoblù? Non soltanto i numeri, che parlano di 31 gol in dodici partite e una media di 2,5 a giornata, ma soprattutto la capacità di mandare a segno giocatori diversi, senza affidarsi a un unico terminale.

Bologna, cinque gol e tante soluzioni nel gioco di Morrone

La partita contro l’Albinoleffe ha mostrato ancora una volta quanto il gioco di Morrone possa mettere in difficoltà gli avversari. Il primo gol nasce da un movimento di Badori, che si inserisce dalla seconda linea con il tempismo giusto. Lo Monaco, intanto, si allarga sulla destra contribuendo a liberare gli spazi, mentre Badori e Krasniqi attaccano l’area. A completare l’azione ci pensa Negri con l’assist.

La seconda rete porta invece Lo Monaco dentro l’area nel ruolo di riferimento offensivo. Il numero 10 rossoblù si fa trovare pronto e finalizza il passaggio arretrato di Negri, ancora protagonista sulla fascia destra. Con questo gol, il suo bottino in campionato sale a dieci: un traguardo raggiunto già alla dodicesima giornata.

Anche il terzo episodio nasce dalla pressione del Bologna. Un errore dell’Albinoleffe in fase di costruzione permette a Negri di recuperare palla e attaccare la porta. Il capitano prova inizialmente a superare il portiere con un pallonetto, colpisce la traversa, ma riesce a sfruttare la ribattuta e a depositare il pallone in rete.

Il quarto gol porta la firma di Jesse Saputo, autore di una conclusione dalla distanza di grande precisione. Ricevuta la palla sui trenta metri, il giocatore lascia partire un destro che termina all’incrocio dei pali. Alle sue spalle Badori gli suggerisce di tirare, un episodio che racconta anche la sintonia tra i compagni.

Il Bologna potrebbe poi trovare la doppietta di Lo Monaco su punizione, ma il calcio piazzato si trasforma nell’azione del quinto gol: il portiere respinge, il pallone carambola sul palo e Pantaleoni è pronto a chiudere l’azione.

Primavera, la forza di un gruppo che partecipa al gol

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, le difficoltà difensive restano evidenti, con 27 reti subite che rappresentano un aspetto da migliorare. Eppure, il Bologna ha mostrato di avere idee precise, fiducia nei propri mezzi e una mentalità riconoscibile. La squadra sa cosa vuole fare e riesce a mantenere la propria identità anche cambiando gli interpreti. È proprio questa continuità a rendere interessante il percorso intrapreso.

La classifica dei marcatori rossoblù conferma quanto il gioco coinvolga più elementi: Lo Monaco guida con 10 gol, Badori ne ha realizzati 5 e Negri 4. Seguono Toroc a quota 3, Pantaleoni e Piro con 2 reti ciascuno. A completare il gruppo ci sono De Luca, Saputo, Trifelli, Baldini e Krasniqi, tutti con un gol.

Sono undici giocatori diversi ad aver segnato in campionato, un dato che racconta la varietà delle soluzioni offensive a disposizione di Morrone. Il Bologna ha costruito un attacco capace di trovare protagonisti diversi, mantenendo una produzione realizzativa importante. Adesso i rossoblù guardano alla trasferta di venerdì contro la Roma, con l’obiettivo di proseguire su questa strada e affrontare il prossimo impegno con ambizione.

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