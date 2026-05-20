Calciomercato Bologna, Holm e João Mario futuro sospeso: gli scenari, tra Juventus e sirene inglesi

João Mario per Holm è stata una delle poche operazioni fatte dal Bologna nel calciomercato invernale e ha portato dividendi importanti. Approfittando della situazione dello svedese, scontento in rossoblù, il club ha portato a casa un giocatore utile e interessante.

I sei mesi del portoghese sotto le Due Torri sono stati positivi e il giocatore è piaciuto molto a Vincenzo Italiano. Il tecnico lo ha utilizzato sia a destra che a sinistra, riuscendo a estrarne il meglio del suo talento calcistico. Resta però da sciogliere il nodo del suo futuro che resta molto incerto.

Nuovo scambio di prestiti: ipotesi viva

Sul fronte della permanenza di João Mario a Bologna dopo la prossima sessione di calciomercato, l’idea di rinnovare il prestito del portoghese e quello dello svedese alla Juventus è viva. La sensazione forte, anzi quasi certa, è che prima che si possa arrivare realmente a un’intesa, entrambi torneranno alle case madri.

Nel frattempo, c’è da decidere il futuro tecnico dei rossoblù. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Italiano ancora sulla panchina bolognese darebbe una accelerata alle trattative per una eventuale permanenza di João, che comunque è legata anche ai costi dell’ingaggio. Più difficile, invece, se il tecnico di Ribera dovesse salutare.

L’ipotesi inglese per Holm

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, per Holm invece l’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un nuovo addio direzione Premier League. Con lui, El Azzouzi e Karlsson, il club punta ad accumulare un tesoretto dalle cessioni minori.

Per Holm, in particolare, il Bologna avrebbe chiara la possibilità di venderlo in Premier League dove interesserebbe Sunderland, Brighton, Brentford ed Everton, che lo aveva già cercato nel calciomercato invernale. Difficile fare previsioni anche da questo punto di vista, perché molto del suo futuro passerà anche dalle decisioni della Juventus sulla società e su Spalletti.

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