Calciomercato Bologna, Piace lo spagnolo Nacho Ferri per l’attacco

Siamo quasi arrivati al termine della stagione e la dirigenza rossoblù sta già pensando alla successiva. Il club infatti, è già proiettato alla costruzione della rosa 2026/27 e sta quindi valutando gli acquisti da fare nell’imminente calciomercato estivo.

Dopo che il club avrà parlato con Italiano per capire quali siano le volontà del tecnico per il prossimo anno, Sartori e Di Vaio si muoveranno sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per ciascun reparto. Prima però, dovranno sistemare la questione rinnovi e capire nello specifico cosa fare con i giocatori in scadenza a giugno.

Calciomercato Bologna: piace Bonini per la difesa

Nel frattempo, gli scout rossoblù tengono d’occhio vari campionati, specialmente in Spagna, Francia e Belgio. Dopo le indiscrezioni sull’interesse del Bologna per la punta spagnola Carlos Espì e sul tentativo del club di instaurare un rapporto con Real Madrid al fine di arrivare a qualche talento dalla cantera come fatto da Como Milan e Lazio, ci sarebbero nuovi collegamenti con la Spagna.

Come riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino infatti, il Bologna sta valutando Federico Bonini, classe 2001, centrale mancino dell’Ameria (Serie B spagnola) che ha già giocato un anno nella Primavera rossoblù. Bonini ha esordito anche in prima squadra: a metterlo in campo fu Sinisa Mihajlovic il 29 luglio 2020 in una partita tuttavia non fortunatissima: la sconfitta per 4-0 contro la Fiorentina.

Per l’attacco piace la punta Nacho Ferri

Ma non è finita qui perché per l’attacco il Bologna starebbe valutando lo spagnolo Nacho Ferri, ventun anni, punta centrale del Westerlo (Belgio). In questa stagione, Ferri ha realizzato 11 gol e 4 assist in 35 presenze tra le varie competizioni.

Ferri non è l’unico attaccante nei radar del Bologna per il calciomercato estivo. Dallinga infatti è in uscita, mentre Castro ha vari corteggiatori in Serie A e all’estero. Motivo per cui il club, sta seguendo anche Lucca (di rientro al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest), oltre che ai giocatori del Verona Orban e Bowie.

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