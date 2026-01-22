Calciomercato Bologna, Prati vicino poi lo stop: il retroscena

Il Bologna attende Eivind Helland che nelle prossime ore, dopo l’ufficialità dell’acquisto, dovrebbe essere tesserato come primo acquisto di questo calciomercato e guarda avanti. Il prossimo annuncio sarà quello di Simon Sohm. E poi si vedrà.

Nei giorni scorsi, però, i rossoblù hanno quasi portato a termine un altro innesto. La società felsinea, infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà aveva fatto tutti i passi per mettere a segno un altro acquisto. Un nome che circola da diversi giorni per quel che riguarda il centrocampo di Vincenzo Italiano.

Prati vicino, poi…

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, infatti, il Bologna nella serata di martedì aveva trovato tutti gli accordi per prelevare Matteo Prati dal Cagliari. Il regista aveva accettato la destinazione, le due società avevano trovato tutti gli accordi per chiudere la trattativa.

Poi lo stop. La società felsinea che fino a quel momento aveva lavorato con il Cagliari convinta di prendere il regista ravennate, si è bloccata. Serve qualche riflessione in più per chiudere questo acquisto. Magari, Sartori e Di Vaio hanno voluto valutare altre opzioni sul mercato. O semplicemente è stato un attimo di tentennamento che finirà. Di fatto, l’operazione si è bloccata sul più bello.

Bologna, e ora?

Rianimare la trattativa per Prati potrebbe essere complicato, anche se il calciomercato come sappiamo è foriero di sorprese. Il Bologna, in lista, ha sicuramente altri centrocampisti. Uno di questi è Maurits Kjaergaard del Salisburgo che piace da tempo, ma serve un investimento importante.

Il regista-mediano del Cagliari, Prati, nel frattempo resta un obiettivo del Genoa e di Daniele De Rossi. Prima di procedere però il Grifone ha bisogno di un’uscita (l’indiziato è Thorsby). Così come il Torino, che deve salutare Anjorin e/o Asllani prima di affondare il colpo per Prati, che resta un probabile partente nel Cagliari in questa sessione di calciomercato.

