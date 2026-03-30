Il Bologna sembra avere le idee chiare su João Mario: il difensore portoghese, arrivato in prestito secco dalla Juventus nel corso del calciomercato invernale, è piaciuto abbastanza perché il club rossoblù decidesse di provare a trattenerlo sotto le Due Torri. Come riportato da Tuttosport, però, il terzino classe 2000 sembrerebbe indeciso riguardo il suo futuro.

Calciomercato, un punto interrogativo sul futuro di João Mario: tornare alla Juventus o ritagliarsi spazio nel Bologna?

João Mario era passato dal Porto alla sponda bianconera di Torino la scorsa estate, senza tuttavia trovare grande spazio tra le file della Vecchia Signora. È anche per questo motivo che il giocatore lusitano ha deciso di cambiare aria, per poi arrivare sotto le Due Torri a gennaio come parte dello scambio con Emil Holm.

In questi mesi in Emilia il portoghese ha collezionato 8 presenze (5 in Serie A e 3 in Europa League), arrivando anche a segnare una rete: quella della vittoria rossoblù nei play-off di ritorno contro il Brann. Le sue prestazioni e la sua duttilità, insomma, sono nel complesso piaciute.

«È un’opportunità per dimostrare che posso davvero fare la differenza in questo campionato, molto tattico e molto fisico. A Bologna posso dimostrare che posso giocare in Serie A e mostrare il mio potenziale. È quello che sto facendo e penso anche bene. Mancano due mesi alla fine della stagione e spero che le cose continuino così. Poi si vedrà, non dipende solo da me» ha detto il giocatore (parole riportate anche dal quotidiano Tuttosport).

Ma mentre il futuro di Emil Holm (già di ritorno dopo l’esperienza non entusiasmante alla Juve) appare praticamente certo, quello del portoghese è maggiormente avvolto nel mistero. È vero, il ragazzo è arrivato sotto le Due Torri con la formula del prestito secco: la sua esperienza in rossoblù dovrebbe dunque concludersi a fine stagione. Di recente, però, la dirigenza del club felsineo sembrerebbe interessata a trattenerlo.

E un ipotetico ritorno alla Juve, dunque? «Non sono stato ingenuo al punto da pensare di impormi subito alla Juventus, è un club diverso con una cultura diversa. Nei primi mesi mi sentivo bene, ho avuto opportunità da titolare ed entravo in quasi tutte le partite. Ero felice ma a un certo punto ho pensato che lo staff tecnico cercava caratteristiche diverse per il mio ruolo. Avevo bisogno di più minuti. Comunque sono tranquillo, sto dando tutto per dimostrare che merito di giocare a questo livello» conclude João Mario.

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