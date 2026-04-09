Bologna-Aston Villa è più che una partita. Il popolo rossoblu e i tifosi Villans sentono molto l’occasione, anche perché la posta in palio è altissima. E forse a decidere tutto sarà una sfida, un duello che viene da molto lontano e che potrebbe valere a Santiago Castro una chance per la prossima Coppa del Mondo.

Nati, svezzati e cresciuti in terra argentina, El Toto e il Dibu Emiliano Martinez si sono trasferiti in Europa da giovanissimi. Il portiere per raggiungere la piovosa Londra a diciotto anni, l’attaccante per spiccare il volo sotto le Due Torri. Due salti importanti ad un età ancora verde che testimoniano la grinta e la voglia che i due sudamericani hanno sempre avuto. La garra non si insegna, o ce l’hai o non è nel tuo DNA.

2-0 Dibu Martinez

Per ora, Martinez non ha ancora subito gol dai rossoblu. L’unico pallone ad aver varcato la rete del Villa Park è stato quello calciato da Dallinga l’anno scorso in posizione di fuorigioco. Proprio durante quella partita, infatti, la maglia da titolare l’aveva presa con forza Thijs, lasciando a Santi poco meno di 25′, recupero escluso. Troppo poco per un attaccante la cui specialità è una lenta ma letale lavorazione ai fianchi dei difensori. Il risultato? Come tutti ricordano, 2-0.

Il cambio opposto, ma stavolta al minuto 83, si è visto durante la sfida di quest’anno. I segnali incoraggianti c’erano stati, con un Bologna più vicino e più capace di restare dentro al match, eppure la rete di McGinn si era rivelata decisiva e il lavoro di Santi infruttuoso in zona gol. Per l’occasione, prenderemo in prestito le pagelle di quel giorno.

Castro 6 – Si meriterebbe di più, ma un paio di occasioni mangiate lo portano sulla sufficienza. Il suo lavoro per la squadra è sempre tanta roba, ma manca proprio il gol.

Santi non molla

Oggi, però, Castro è un giocatore diverso. L’argentino si è preso con decisione la titolarità su Dallinga, chiarendo una volta per tutte il suo ruolo fondamentale nelle gerarchie e migliorando anche in zona gol. Quella che durante la League Phase lo aveva tradito, quella che potrebbe valere una convocazione ai Mondiali.

Perché se oggi appare improbabile, le notti europee possono fare magie. E speriamo che stasera El Toto ne faccia una delle sue, facendo gioire tutto il Dall’Ara sold out e non, come è già accaduto, il suo connazionale coi guantoni.

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