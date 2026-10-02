Domenica amichevole con l’Ascoli a Casteldebole, il Dall’Ara cambia faccia, i rendering del nuovo stadio in Fiera: Bologna, le notizie di venerdì 2 ottobre

Il crocevia rappresentato dalla situazione del nuovo stadio in zona Fiera è sicuramente una delle notizie maggiormente attenzionate nell’arco dell’attuale settimana. Sono stati svelati i rendering del nuovo futuro impianto bolognese. Nel frattempo, il Bologna ha modificato l’estetica del campo di atletica.

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Bologna-Ascoli: amichevole in programma domenica

Domenica a Casteldebole è in programma un’amichevole tra Bologna e Ascoli. Il club bianconero, promosso in Serie B al termine dei durissimi playoff di Lega Pro nella stagione 2025-2026, occupa attualmente la quinta posizione nel campionato di cadetteria. Sarà un derby per Riccardo Orsolini, cresciuto calcisticamente e non nella cittadina marchigiana.

Qui tutti i dettagli per domenica.

Darmian: cosa manca per l’ufficialità?

Gli ultimi test fisici daranno la risposta all’interrogativo. Se Darmian sarà in grado di ritornare a un buon livello di forma in poco tempo non ci sarebbero dubbi sul fatto che rappresenterebbe un valore aggiunto per il Bologna. Nel caso in cui, invece, i tempi di recupero del difensore fossero dilatati l’accordo potrebbe saltare, considerando l’urgenza del club rossoblù di sostituire l’infortunato Holm. Il terzino svedese rimarrà ai box tra i 4 e i 6 mesi.

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Intervista a Solivellas, primo allenatore di Marco Libra

Il primo allenatore di Marco Libra, Juan Solivellas, ha rilasciato un’intervista in cui parla degli sviluppi di carriera del suo ex calciatore. Lo ha conosciuto da giovanissimo, quando il venezuelano entrò a far parte della squadra under 13 del Bologna.

Qui trovate l’intervista.

I parametri zero del Bologna

Il riepilogo della storia dei colpi a parametro zero ingaggiati nell’era Saputo. Dal 2014, Darmian potrebbe essere il diciannovesimo colpo a zero durante la presidenza del patron canadese.

Qui l’articolo in cui trattiamo l’argomento.

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