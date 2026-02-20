Fanta BFC – 26° Giornata: Bologna-Udinese

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate. In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Monday night incandescente al Dall’Ara di Bologna, con i padroni di casa che sfideranno l’Udinese. I rossoblu hanno rialzato la testa dopo un periodo complesso grazie a due successi convincenti nell’ultima settimana, ragion per cui la sfida ai ragazzi di Runjaic potrebbe essere intesa come una caccia alla conferma. Per scoprire se vittoria sarà, come cantano i tifosi della Virtus, dovremo attendere ancora tre giorni. Siamo comunque legittimati a pensare che qualche rotazione si vedrà: giovedì c’è il Brann e un vantaggio da difendere per agganciare gli ottavi di Europa League.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano, da sempre chimera per il Fantacalcio? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Ballottaggi: Orsolini-Bernardeschi 60-40%, Castro-Dallinga 60-40%, Rowe-Cambiaghi 60-40%

Squalificati: –

Indisponibili: Lykogiannis (3 settimane)

Diffidati: Cambiaghi, Freuer, Ferguson

Fanta BFC – Chi schierare?

Rowe: L’inglese, sedutosi in panchina in Norvegia, è uno dei più pericolosi in rosa e, soprattutto, tra gli attaccanti è quello più riposato. L’Udinese gioca a tre e le sue sfrecciate improvvise sulla corsia per accentrarsi potrebbero mietere qualche vittima illustre.

Chi evitare?

Heggem: Al rientro dall’infortunio, in un ruolo cruciale e contro un attaccante fisico come Davis potrebbe fare fatica. In più non è tra i più apprezzati in sede di scrutinio, con una fantamedia che si è abbassata parecchio.

La scommessa

Zortea: Gli avversari fisici rendono tecnica e rapidità due doti fondamentali, e a Nadir non manca nessuna delle due. Potrebbe arrivare, finalmente, il primo +3? Per noi Parigi val bene una messa.

