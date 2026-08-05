I reintegri di El Azzouzi e Holm, il calciomercato in entrata e i giocatori in uscita. Bologna – Le notizie di mercoledì 5 agosto

Un’altra giornata volge al termine e mentre il Bologna si prepara alla sfida amichevole in programma sabato a Casteldebole con il Pisa, le notizie non accennano a fermarsi. Riassumiamo quindi, le principali news di questo (caldo) mercoledì 5 agosto.

Bologna, puoi contare su di loro

Trovano conferme, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, le volontà di club e giocatori: Holm ed El Azzouzi potrebbero rimanere a Bologna. Il primo è rientrato dal prestito di 6 mesi alla Juventus e dopo i problemi fisici è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre il marocchino con cittadinanza olandese ha dato ottime risposte in sede di ritiro. Entrambi hanno incontrato il favore di staff tecnico e società, pertanto si ipotizza che possano far parte della rosa della squadra rossoblù per la stagione alle porte.

Clicca qui per tutti i dettagli su Holm.

El Azzouzi ha stupito Tedesco e si gioca il posto con Moro.

Calciomercato in entrata

Le ultime notizie riguardanti il calciomercato del Bologna inducono a delle riflessioni. I rossoblù starebbero pensando a una nuova offerta per il cartellino di Juan Rodriguez, difensore uruguaiano in forza al Cagliari. Nel frattempo dal Belgio, danno per quasi certa l’operazione che porterebbe sotto le Due Torri Leysen, uno degli obiettivi del club felsineo.

Qui trovate tutti i dettagli su Juan Rodriguez.

La notizia su Fedde Leysen.

Bologna – Calciomercato in uscita

Chi, invece, lascerà con ogni probabilità il club alla fine della finestra estiva di calciomercato, sono tre difensori rossoblù: Lucumì, Casale e Ilic. Il primo attende la Juventus; Casale piace a due club di Serie A, mentre Ilic potrebbe muoversi in direzione Cesena. Nel frattempo il Bologna ha bloccato sul nascere i sogni dell’Everton. Il club blu del Merseyside avrebbe presentato un’offerta di 35 milioni di euro per l’acquisto di Jonathan Rowe. Proposta rispedita al mittente dal Bologna senza batter ciglio.

Qui tutti i dettagli sull’asse Everton-Rowe.

Clicca qui per approfondire il tema difensori.

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