Juventus-Bologna 2-0: il rush finale inizia con un ko

Ancora una volta il Bologna non riesce nell’impresa di battere la Juventus: all’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora di Luciano Spalletti ha ottenuto la vittoria per 2 a 0 grazie alla rete lampo di Jonathan David (che ha sbloccato il risultato al 2′), seguita al 57′ dal raddoppio siglato da Khephren Thuram. Il tabù bianconero rimane, così come l’amarezza della squadra e dei tifosi rossoblù.

Bologna ancora a secco di vittorie contro la Juventus: all’Allianz Stadium termina 2-0. L’analisi di Italiano: «Tornati da Birmingham abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita contro una squadra come questa»

Per i felsinei è cominciato il rush finale di questa stagione: nonostante il calendario difficile, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi non hanno mai fatto mister di voler terminare l’anno al meglio, possibilmente blindando anche l’ottavo posto in classifica. Ieri sera, nel posticipo domenicale del trentatreesimo turno di Serie A, i felsinei hanno tuttavia incassato la loro tredicesima sconfitta in campionato.

Un ko in trasferta, dove i rossoblù hanno avuto un eccellente rendimento, che con ogni probabilità risente anche del 4-0 subito a Birmingham contro l’Aston Villa nei Quarti di Finale di Europa League (con conseguente eliminazione dalla competizione).

«Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha potuto preparare nei dettagli la partita, a differenza nostra che siamo scesi dall’aereo venerdì e praticamente non ci siamo mai allenati. Diventa molto complicato giocare questo tipo di partite senza avere il tempo per prepararle» ha dichiarato Vincenzo Italiano nel post-partita (parole riportate anche da Marco Vigarani nel numero di oggi del Corriere di Bologna).

«Non cerchiamo alibi ma loro sono anche andati subito in vantaggio ed è diventato tutto più difficile – ha detto il tecnico rossoblù proseguendo nell’analisi del match – Nella ripresa abbiamo cercato di aggiustare qualcosa e sofferto meno, creando anche qualche occasione. A quel punto, però, non potevamo più sbagliare nulla e il secondo gol ha complicato le cose».

Archiviata la sfida dello Stadium, il Bologna torna a Casteldebole per lavorare in vista del prossimo big match: sabato 25 aprile, infatti, al Dall’Ara arriverà Roma sesta in classifica.

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