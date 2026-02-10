La storia della Virtus Pallacanestro 1-45

Siamo con il racconto nel bel mezzo del cammino della storia della Virtus Pallacanestro, mancano ancora tante vicende, ma forse alcuni di voi non sono riuscite a leggere tutte le 45 puntate pubblicate finora. Eccole qui tutte per voi.

Le prime nove puntate: la storia Virtus da Baumann a Baratti

Prima puntata. L’arrivo di Baumann a Bologna e la fondazione della Società Sezionale di Ginnastica. La collaborazione con la Lega per la Formazione del Popolo di Giosuè Carducci.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-prima-puntata/

Seconda puntata. I primi bagliori della Virtus pallacanestro. Il saggio ginnastico a Villa Maccaferri e la vittoria ai Giochi Universitari di Firenze.

https://www.1000cuorirossoblu.it/bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-seconda-puntata/

Terza puntata. Il complesso del Ravone voluto dal Presidente della Virtus Alberto Buriani. Il mito di Giorgio Neri.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-terza-puntata/

Quarta puntata. I sei ragazzi dell’atletica danno il via alla sezione Pallacanestro. La figura di Mario Negroni. La prima partita.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarta-puntata/

Quinta puntata. La prima foto. Il primo torneo invernale di propaganda. La prima gara in Santa Lucia. I Vannini, famiglia di virtussini.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quinta-puntata/

Sesta puntata. La prima sfida internazionale del basket bolognese. Vanni Canepele e i tennisti cestisti. La figura mitica di Vittorio Ugolini.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-sesta-puntata/

Settima puntata. Marinelli, un altro giocatore leggendario della Virtus. L’ultimo campionato bolognese prima di vedersi aprire le porte nazionali.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-settima-puntata/

Ottava puntata. Finalmente la Virtus gioca a livello nazionale ed è subito promossa nella massima serie. Filippo Giuli e Giuseppe Palmieri.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ottava-puntata/

Nona puntata. Giarella, un uomo Virtus. Achille Baratti, un dirigente illuminato. La Madonna del Ponte.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-nona-puntata/

Dalla decima alla diciottesima puntata: la massima serie fino ad Achille Canna

Decima puntata. I primi campionati di massima serie. La Virtus Bologna Sportiva. I tornei volanti.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-decima-puntata/

Undicesima puntata. Il Torneo internazionale dell’Acqua a Liegi. Virtus vicina al titolo, ma il tricolore non arriva. Albino Bocciai uguaglia Luigi Camosci.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-undicesima-puntata/

Dodicesima puntata. L’interruzione per la Guerra. Virtus costretta ad abbandonare la Santa Lucia. I quattro virtussini caduti in Guerra. Iniziamo con la storia di Luciano Trevisi, Franco Mariani e Antonio Rosini.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-dodicesima-puntata/

Tredicesima puntata. La morte in Guerra di Paolo Ferratini. La morte di Alberto Buriani. Renato Dall’Ara compra il Ravone ma lo lascia alla Virtus. Cambio di denominazione definitivo: S:E:F: Virtus.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-tredicesima-puntata/

Quattordicesima puntata. La ripresa dopo la Guerra. Il Campionato Provinciale del 1945. L’insolito cammino verso il primo scudetto. A Reggio Emilia la Virtus si guadagna le finali di Viareggio.

https://www.1000cuorirossoblu.it/bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quattordicesima-puntata/

Quindicesima puntata. Le finali a Viareggio. Battuta la Libertas Roma, lo scudetto arriva sconfiggendo la Reyer Venezia. I protagonisti del primo tricolore della Virtus.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quindicesima-puntata/

Sedicesima puntata. La famiglia Negroni. Il padre Mario, I figli Carlo e Cesare. Il secondo scudetto della Virtus arriva subito dopo il primo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-sedicesima-puntata/

Diciassettesima puntata. Il terzo scudetto nel 1948. La Virtus fa anche poker l’anno dopo. La cronaca di Aldo Giordani.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-diciassettesima-puntata/

Diciottesima puntata. La sfida di Gradisca d’Isonzo contro Achille Canna nel campionato 1949/50. La vittoria della Virtus alla piscina dello Stadio. Il primo successo all’estero.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-diciottesima-puntata/

Dalla puntata 19 alla 27, la storia Virtus dalla Sala Borsa al Palasport

Diciannovesima puntata. Virtus terza nella stagione 1950/51 e battuta in volata l’anno dopo. Tanti derby vinti e molte vittorie internazionali.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-diciannovesima-puntata/

Ventesima puntata. Virtus ancora seconda nel 1952/53. Il fortino Sala Borsa. La Virtus Minganti. Fratelli bianconeri insieme in campo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventesima-puntata/

Ventunesima puntata. Arriva Tracuzzi. Il caso Alesini. Due scudetti consecutivi vinti dalla Virtus. Finisce l’epoca della Sala Borsa.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventunesima-puntata/

Ventiduesima puntata. Al palasport di Piazza Azzarita. Nel 1956/57 scudetto solo sfiorato. L’anno dopo Virtus ancora seconda, non bastono 19 vittorie in 22 gare.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventiduesima-puntata/

Ventitreesima puntata. Nel 1958/58 e 1959/60 per la Virtus altri due secondi posti con ancora più rammarico. Il talento di Silvio Lucev e il suo dono a Brunamonti.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventitreesima-puntata/

Ventiquattresima puntata. Nel 1960/61 la Virtus inizia con 13 vittorie ma non basta. La famiglia Gazzoni. Terzo posto nel 1961/62. La drammatica storia di Carlo Lovari.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventiquattresima-puntata/

Venticinquesima puntata. Nel 1962/63 un terzo posto. L’anno dopo Bologna calcio campione nello spareggio, Virtus quasi. Lombardi capocannoniere.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-venticinquesima-puntata/

Ventiseiesima puntata. Terzi nel 1964/65, ma lontani dalle prime due. Quarti l’anno dopo, ma arriva il primo titolo giovanile della Virtus. Nel 1966/67 sesti ma Lombardi torna capocannoniere.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventiseiesima-puntata/

Ventisettesima puntata. Virtus a lungo con le prime ma è un altro terzo posto nel 1967/68. Con la crisi finanziaria, nelle due stagioni successive solo 9 vittorie, ma intanto è arrivato Porelli.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventisettesima-puntata/

Dalla punta 28 alla 36, dalla salvezza agli scudetti

Ventottesima puntata. Nell’estate 1970 partono Lombardi e Cosmelli. Arrivano alla Virtus Albonico e Bertolotti e torna l’allenatore Tracuzzi. Salvezza agli spareggi di Cantù.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventottesima-puntata/

Ventinovesima puntata. Dopo quattro gare via Tracuzzi, arriva alla Virtus Nico Messina. John Fultz, l’americano amatissimo che segna tantissimo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventinovesima-puntata/

Trentesima puntata. Giallo a Venezia nella prima gara del campionato 1972/73. Per la prima volta la Virtus vince entrambi i derby di campionato contro la Fortitudo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentesima-puntata/

La morte di Battilani. L’estate del giallo Ferracini. L’arrivo di Dan Peterson. La vittoria in Coppa Italia riporta la Virtus alla conquista di un trofeo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentunesima-puntata/

Trentaduesima puntata. Arriva il grande Tom McMillen. Quarto posto e vittorie di prestigio. L’avventura della Virtus in Coppa delle Coppe.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentaduesima-puntata/

Trentatreesima puntata. Torna Terry Driscoll, arriva Charly Caglieris ed è subito scudetto. In Coppa Korac impresa della Virtus contro il Partizan Belgrado. Fiero Gandolfi.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentatreesima-puntata/

Trentaquattresima puntata. Il colpo mercato è Renato Villalta. La Virtus domina la prima fase, ma nel girone successive e nella prima edizione dei playoff deve cedere il passo a Varese.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentaquattresima-puntata/

Trentacinquesima puntata. Il secondo straniero è John Roche. La prima finale europea della Virtus è in Coppa delle Coppe ma il trofeo sfuma per soli due punti. Secondi anche in campionato.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentacinquesima-puntata/

Trentaseiesima puntata. Peterson va a Milano e Driscoll passa dal campo alla panchina. La Virtus vince l’ottavo scudetto con gli stranieri Cosic e Wells.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentaseiesima-puntata/

Dalla puntata 37 alla 45: coppe e scudetti

Trentasettesima puntata. Nel 1979/80 McMillian sostituisce Wells e per la Virtus arriva il nono scudetto. L’anno dopo una grande Coppa dei Campioni e la beffa di Strasburgo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentasettesima-puntata/

Trentottesima puntata. Virtus rinnovata e ringiovanita nel 1981/82. Per la prima volta da quando ci sono i playoff la Virtus non arriva in finale, solo sfiorata. Semifinale anche in Coppa delle Coppe.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentottesima-puntata/

Trentanovesima puntata. L’arrivo di Roberto Brunamonti. George Bisacca e Mauro Di Vincenzo in panchina. Si rinuncia a giocare la Coppa Korac e in campionato la Virtus ferma ai quarti di finale.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentanovesima-puntata/

Quarantesima puntata. Per la stagione 1983/84 parte Fredrick, arriva Van Breda Kolff. La Virtus è seconda nella prima fase, ma arriva lo scudetto della stella.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantesima-puntata/

Quarantunesima puntata. Tutti confermati, ma nel 1984/85 le cose vanno male sia in campionato sia in Coppa dei Campioni. Arriva in panchina Sandro Gamba ma i risultati della Virtus non migliorano l’anno dopo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantunesima-puntata/

Quarantaduesima puntata. Nella stagione 1986/87 la Virtus parte forte ma il finale è nuovamente deludente. Nella stagione successiva V nere addirittura superate dalla Fortitudo.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantaduesima-puntata/

Quarantatreesima puntata. In vista della stagione 1988/89 una vera rivoluzione tra arrivi e ritorni. La Virtus torna a vincere con il successo in Coppa Italia e si torna in semifinale in campionato.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantatreesima-puntata/

Quarantaquattresima puntata. Altra rivoluzione. Sulla panchina Virtus promosso Messina, in campo non più Villalta e Bonamico. Si bissa il successo in Coppa Italia e arriva la prima coppa europea.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantaquattresima-puntata/

Quarantacinquesima puntata. Il terzo posto della Virtus nel 1990/91 vale il ritorno nella massima competizione europea. Ancora semifinale nel campionato 1991/92 e si sfiora la Final Four in Europa.

https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantacinquesima-puntata/

