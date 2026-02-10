Bologna FC
La storia della Virtus Pallacanestro 1-45
Per il nostro lettore Leonello e per tutti coloro che hanno perso qualcuna delle prime 45 puntate della storia Virtus
Siamo con il racconto nel bel mezzo del cammino della storia della Virtus Pallacanestro, mancano ancora tante vicende, ma forse alcuni di voi non sono riuscite a leggere tutte le 45 puntate pubblicate finora. Eccole qui tutte per voi.
Le prime nove puntate: la storia Virtus da Baumann a Baratti
Prima puntata. L’arrivo di Baumann a Bologna e la fondazione della Società Sezionale di Ginnastica. La collaborazione con la Lega per la Formazione del Popolo di Giosuè Carducci.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-prima-puntata/
Seconda puntata. I primi bagliori della Virtus pallacanestro. Il saggio ginnastico a Villa Maccaferri e la vittoria ai Giochi Universitari di Firenze.
https://www.1000cuorirossoblu.it/bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-seconda-puntata/
Terza puntata. Il complesso del Ravone voluto dal Presidente della Virtus Alberto Buriani. Il mito di Giorgio Neri.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-terza-puntata/
Quarta puntata. I sei ragazzi dell’atletica danno il via alla sezione Pallacanestro. La figura di Mario Negroni. La prima partita.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarta-puntata/
Quinta puntata. La prima foto. Il primo torneo invernale di propaganda. La prima gara in Santa Lucia. I Vannini, famiglia di virtussini.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quinta-puntata/
Sesta puntata. La prima sfida internazionale del basket bolognese. Vanni Canepele e i tennisti cestisti. La figura mitica di Vittorio Ugolini.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-sesta-puntata/
Settima puntata. Marinelli, un altro giocatore leggendario della Virtus. L’ultimo campionato bolognese prima di vedersi aprire le porte nazionali.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-settima-puntata/
Ottava puntata. Finalmente la Virtus gioca a livello nazionale ed è subito promossa nella massima serie. Filippo Giuli e Giuseppe Palmieri.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ottava-puntata/
Nona puntata. Giarella, un uomo Virtus. Achille Baratti, un dirigente illuminato. La Madonna del Ponte.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-nona-puntata/
Dalla decima alla diciottesima puntata: la massima serie fino ad Achille Canna
Decima puntata. I primi campionati di massima serie. La Virtus Bologna Sportiva. I tornei volanti.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-decima-puntata/
Undicesima puntata. Il Torneo internazionale dell’Acqua a Liegi. Virtus vicina al titolo, ma il tricolore non arriva. Albino Bocciai uguaglia Luigi Camosci.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-undicesima-puntata/
Dodicesima puntata. L’interruzione per la Guerra. Virtus costretta ad abbandonare la Santa Lucia. I quattro virtussini caduti in Guerra. Iniziamo con la storia di Luciano Trevisi, Franco Mariani e Antonio Rosini.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-dodicesima-puntata/
Tredicesima puntata. La morte in Guerra di Paolo Ferratini. La morte di Alberto Buriani. Renato Dall’Ara compra il Ravone ma lo lascia alla Virtus. Cambio di denominazione definitivo: S:E:F: Virtus.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-tredicesima-puntata/
Quattordicesima puntata. La ripresa dopo la Guerra. Il Campionato Provinciale del 1945. L’insolito cammino verso il primo scudetto. A Reggio Emilia la Virtus si guadagna le finali di Viareggio.
https://www.1000cuorirossoblu.it/bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quattordicesima-puntata/
Quindicesima puntata. Le finali a Viareggio. Battuta la Libertas Roma, lo scudetto arriva sconfiggendo la Reyer Venezia. I protagonisti del primo tricolore della Virtus.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quindicesima-puntata/
Sedicesima puntata. La famiglia Negroni. Il padre Mario, I figli Carlo e Cesare. Il secondo scudetto della Virtus arriva subito dopo il primo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-sedicesima-puntata/
Diciassettesima puntata. Il terzo scudetto nel 1948. La Virtus fa anche poker l’anno dopo. La cronaca di Aldo Giordani.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-diciassettesima-puntata/
Diciottesima puntata. La sfida di Gradisca d’Isonzo contro Achille Canna nel campionato 1949/50. La vittoria della Virtus alla piscina dello Stadio. Il primo successo all’estero.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-diciottesima-puntata/
Dalla puntata 19 alla 27, la storia Virtus dalla Sala Borsa al Palasport
Diciannovesima puntata. Virtus terza nella stagione 1950/51 e battuta in volata l’anno dopo. Tanti derby vinti e molte vittorie internazionali.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-diciannovesima-puntata/
Ventesima puntata. Virtus ancora seconda nel 1952/53. Il fortino Sala Borsa. La Virtus Minganti. Fratelli bianconeri insieme in campo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventesima-puntata/
Ventunesima puntata. Arriva Tracuzzi. Il caso Alesini. Due scudetti consecutivi vinti dalla Virtus. Finisce l’epoca della Sala Borsa.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventunesima-puntata/
Ventiduesima puntata. Al palasport di Piazza Azzarita. Nel 1956/57 scudetto solo sfiorato. L’anno dopo Virtus ancora seconda, non bastono 19 vittorie in 22 gare.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventiduesima-puntata/
Ventitreesima puntata. Nel 1958/58 e 1959/60 per la Virtus altri due secondi posti con ancora più rammarico. Il talento di Silvio Lucev e il suo dono a Brunamonti.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventitreesima-puntata/
Ventiquattresima puntata. Nel 1960/61 la Virtus inizia con 13 vittorie ma non basta. La famiglia Gazzoni. Terzo posto nel 1961/62. La drammatica storia di Carlo Lovari.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventiquattresima-puntata/
Venticinquesima puntata. Nel 1962/63 un terzo posto. L’anno dopo Bologna calcio campione nello spareggio, Virtus quasi. Lombardi capocannoniere.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-venticinquesima-puntata/
Ventiseiesima puntata. Terzi nel 1964/65, ma lontani dalle prime due. Quarti l’anno dopo, ma arriva il primo titolo giovanile della Virtus. Nel 1966/67 sesti ma Lombardi torna capocannoniere.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventiseiesima-puntata/
Ventisettesima puntata. Virtus a lungo con le prime ma è un altro terzo posto nel 1967/68. Con la crisi finanziaria, nelle due stagioni successive solo 9 vittorie, ma intanto è arrivato Porelli.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventisettesima-puntata/
Dalla punta 28 alla 36, dalla salvezza agli scudetti
Ventottesima puntata. Nell’estate 1970 partono Lombardi e Cosmelli. Arrivano alla Virtus Albonico e Bertolotti e torna l’allenatore Tracuzzi. Salvezza agli spareggi di Cantù.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventottesima-puntata/
Ventinovesima puntata. Dopo quattro gare via Tracuzzi, arriva alla Virtus Nico Messina. John Fultz, l’americano amatissimo che segna tantissimo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-ventinovesima-puntata/
Trentesima puntata. Giallo a Venezia nella prima gara del campionato 1972/73. Per la prima volta la Virtus vince entrambi i derby di campionato contro la Fortitudo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentesima-puntata/
La morte di Battilani. L’estate del giallo Ferracini. L’arrivo di Dan Peterson. La vittoria in Coppa Italia riporta la Virtus alla conquista di un trofeo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentunesima-puntata/
Trentaduesima puntata. Arriva il grande Tom McMillen. Quarto posto e vittorie di prestigio. L’avventura della Virtus in Coppa delle Coppe.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentaduesima-puntata/
Trentatreesima puntata. Torna Terry Driscoll, arriva Charly Caglieris ed è subito scudetto. In Coppa Korac impresa della Virtus contro il Partizan Belgrado. Fiero Gandolfi.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentatreesima-puntata/
Trentaquattresima puntata. Il colpo mercato è Renato Villalta. La Virtus domina la prima fase, ma nel girone successive e nella prima edizione dei playoff deve cedere il passo a Varese.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentaquattresima-puntata/
Trentacinquesima puntata. Il secondo straniero è John Roche. La prima finale europea della Virtus è in Coppa delle Coppe ma il trofeo sfuma per soli due punti. Secondi anche in campionato.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentacinquesima-puntata/
Trentaseiesima puntata. Peterson va a Milano e Driscoll passa dal campo alla panchina. La Virtus vince l’ottavo scudetto con gli stranieri Cosic e Wells.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentaseiesima-puntata/
Dalla puntata 37 alla 45: coppe e scudetti
Trentasettesima puntata. Nel 1979/80 McMillian sostituisce Wells e per la Virtus arriva il nono scudetto. L’anno dopo una grande Coppa dei Campioni e la beffa di Strasburgo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentasettesima-puntata/
Trentottesima puntata. Virtus rinnovata e ringiovanita nel 1981/82. Per la prima volta da quando ci sono i playoff la Virtus non arriva in finale, solo sfiorata. Semifinale anche in Coppa delle Coppe.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentottesima-puntata/
Trentanovesima puntata. L’arrivo di Roberto Brunamonti. George Bisacca e Mauro Di Vincenzo in panchina. Si rinuncia a giocare la Coppa Korac e in campionato la Virtus ferma ai quarti di finale.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-trentanovesima-puntata/
Quarantesima puntata. Per la stagione 1983/84 parte Fredrick, arriva Van Breda Kolff. La Virtus è seconda nella prima fase, ma arriva lo scudetto della stella.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantesima-puntata/
Quarantunesima puntata. Tutti confermati, ma nel 1984/85 le cose vanno male sia in campionato sia in Coppa dei Campioni. Arriva in panchina Sandro Gamba ma i risultati della Virtus non migliorano l’anno dopo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantunesima-puntata/
Quarantaduesima puntata. Nella stagione 1986/87 la Virtus parte forte ma il finale è nuovamente deludente. Nella stagione successiva V nere addirittura superate dalla Fortitudo.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantaduesima-puntata/
Quarantatreesima puntata. In vista della stagione 1988/89 una vera rivoluzione tra arrivi e ritorni. La Virtus torna a vincere con il successo in Coppa Italia e si torna in semifinale in campionato.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantatreesima-puntata/
Quarantaquattresima puntata. Altra rivoluzione. Sulla panchina Virtus promosso Messina, in campo non più Villalta e Bonamico. Si bissa il successo in Coppa Italia e arriva la prima coppa europea.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantaquattresima-puntata/
Quarantacinquesima puntata. Il terzo posto della Virtus nel 1990/91 vale il ritorno nella massima competizione europea. Ancora semifinale nel campionato 1991/92 e si sfiora la Final Four in Europa.
https://www.1000cuorirossoblu.it/basket/virtus-bologna/laffascinante-storia-della-virtus-pallacanestro-quarantacinquesima-puntata/
