Bologna FC
L’accordo per Darmian, i tempi di recupero di Holm, l’intervista di Moro e le dichiarazioni per il nuovo Stadio: Bologna, le notizie di giovedì 1 ottobre
Bologna – Le principali notizie della giornata odierna: Darmian ad un passo dal vestire rossoblù e l’operazione di Holm
La notizia era nell’aria: da qualche giorno Matteo Darmian si allena a Casteldebole sotto gli sguardi attenti di Raffaele Palladino e del suo staff. Secondo quanto ricostruito nel pomeriggio da Fabrizio Romano, il difensore ex Inter, svincolatosi dai meneghini a fine giugno, firmerà nelle prossime ore un contratto annuale con il Bologna.
Darmian: qui tutte le notizie sulla giornata odierna.
La nostra analisi sull’inserimento dell’ex Inter e Manchester United tra le altre.
Bologna – Holm si opera
Di contro la notizia pessima che riguarda Emil Holm. I timori della vigilia sono stati confermati: il terzino destro svedese classe 2000 è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico a Turku, in Finlandia. Lo stop, dovuto a un infortunio alla coscia occorso tra le fila della Nazionale, lo terrà fuori per un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi.
Qui la notizia con la dovizia dei particolari.
Bologna – Situazione nuovo Stadio
Sulla questione riguardante il nuovo Stadio, in seguito alla concreta giornata di ieri, si è espresso l’ex presidente rossoblù Alfredo Cazzola.
Qui trovate le dichiarazione di Cazzola.
Oltre a ciò, la sfida per lo stadio da costruire in zona Fiera entro il 2031 con una capienza di 35mila posti a sedere, terreno di gioco retrattile e impianto interamente coperto, potrebbe attraversare delle criticità per quanto concerne il concetto della viabilità, senza tralasciare il fattore legato all’ambiente.
Ne parliamo in questo articolo su Radiabo.
La positività è invece dettata dalla fitta collaborazione tra l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.
Qui trovate le dichiarazioni di entrambi.
Parola a Moro
Il centrocampista croato è stato intervistato da Repubblica. I punti salienti riguardano la crescita personale, il senso di responsabilità nei confronti di tifosi e città e gli allenatori che si sono susseguiti nell’avventura bolognese.
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