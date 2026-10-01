L’accordo per Darmian, i tempi di recupero di Holm, l’intervista di Moro e le dichiarazioni per il nuovo Stadio: Bologna, le notizie di giovedì 1 ottobre

La notizia era nell’aria: da qualche giorno Matteo Darmian si allena a Casteldebole sotto gli sguardi attenti di Raffaele Palladino e del suo staff. Secondo quanto ricostruito nel pomeriggio da Fabrizio Romano, il difensore ex Inter, svincolatosi dai meneghini a fine giugno, firmerà nelle prossime ore un contratto annuale con il Bologna.

Darmian: qui tutte le notizie sulla giornata odierna.

La nostra analisi sull’inserimento dell’ex Inter e Manchester United tra le altre.

Bologna – Holm si opera

Di contro la notizia pessima che riguarda Emil Holm. I timori della vigilia sono stati confermati: il terzino destro svedese classe 2000 è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico a Turku, in Finlandia. Lo stop, dovuto a un infortunio alla coscia occorso tra le fila della Nazionale, lo terrà fuori per un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi.

Qui la notizia con la dovizia dei particolari.

Bologna – Situazione nuovo Stadio

Sulla questione riguardante il nuovo Stadio, in seguito alla concreta giornata di ieri, si è espresso l’ex presidente rossoblù Alfredo Cazzola.

Qui trovate le dichiarazione di Cazzola.

Oltre a ciò, la sfida per lo stadio da costruire in zona Fiera entro il 2031 con una capienza di 35mila posti a sedere, terreno di gioco retrattile e impianto interamente coperto, potrebbe attraversare delle criticità per quanto concerne il concetto della viabilità, senza tralasciare il fattore legato all’ambiente.

Ne parliamo in questo articolo su Radiabo.

La positività è invece dettata dalla fitta collaborazione tra l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.

Qui trovate le dichiarazioni di entrambi.

Parola a Moro

Il centrocampista croato è stato intervistato da Repubblica. I punti salienti riguardano la crescita personale, il senso di responsabilità nei confronti di tifosi e città e gli allenatori che si sono susseguiti nell’avventura bolognese.

Trovate qui l’intervista.

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