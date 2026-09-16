L’esonero ufficiale di Tedesco, l’arrivo e il primo allenamento di Palladino: curiosità e contratto del neo allenatore rossoblù; Bologna – Le principali notizie di mercoledì 16 settembre

La serata di ieri non preannunciava nulla di buono su Casteldebole: stamane è in effetti arrivato l’esonero di Domenico Tedesco, da parte della società rossoblù. Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, un nome già inserito nella breve lista per il post Italiano.

Il comunicato ufficiale del club che solleva dall’incarico Tedesco e ingaggia Palladino.

Tedesco e Palladino

Le notizie della giornata vertono inevitabilmente sull’avvicendamento tra i due allenatori. Dal dispiacere di Tedesco in uscita dal centro sportivo di Casteldebole, al primo allenamento del tecnico campano, neo allenatore rossoblù.

Le parole al miele di Domenico Tedesco.

Qui trovate la nostra analisi del momento e della scelta del Bologna.

Il nuovo corso

Raffaele Palladino ha firmato un contratto che lo legherà al Bologna fino al 2029; questo pomeriggio ha guidato il primo allenamento della squadra, in vista del delicato impegno casalingo di sabato pomeriggio contro il Torino.

Clicca qui per scoprire i dettagli dell’accordo contrattuale tra allenatore e club.

Definito il nuovo allenatore, la curiosità di sapere cosa sia effettivamente successo tra Tedesco e la società, non scema. La trasferta di Napoli sembrerebbe (usiamo appositamente il condizionale) essere stata mal digerita. Non tanto per la prestazione, ma per ciò che ne è derivato. La frattura con una parte dello spogliatoio, il confronto con l’amministratore delegato del club Fenucci, e infine, l’irremovibilità dalle proprie posizioni.

Qui trovate il resoconto della svolta tecnica.

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