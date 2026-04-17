Rossoblù ko contro l’Aston Villa e la delusione dei giocatori: Bologna, le notizie del 17 aprile

Il day after della sconfitta del Bologna a Birmingham contro l’Aston Villa è il momento dell’analisi. I rossoblù si leccano le ferite, ma è soprattutto il momento di riflettere sugli errori e tornare a immergersi nuovamente nell’atmosfera del campionato.

Ecco le principali notizie del giorno in casa Bologna.

Aston Villa-Bologna, lascia in eredità un infortunio

Il giorno dopo la gara è il momento delle analisi, anche fisiche. Nicolò Casale, uscito anzitempo dal campo al Villa Park, ha riportato un problema alla caviglia. Condizioni da valutare per il difensore ex Lazio in vista della gara contro la Juventus.

La notizia del problema fisico.

La delusione dei giocatori rossoblù

Il post-partita di ieri ha messo in mostra un Bologna piuttosto deluso dopo l’uscita dall’Europa League. Rowe, Orsolini, Ferguson hanno commentato positivamente l’intero cammino europeo, rammaricandosi dell’ultimo atto, con il poker incassato in Inghilterra.

Le dichiarazioni dei protagonisti.

Torna Lucumí

Dopo la squalifica in Europa League, il Bologna ritroverà a Torino contro la Juventus Jhon Lucumí. Il colombiano è l’uomo che fa la differenza nella retroguardia dei felsinei.

I numeri con e senza Lucumí.

L’analisi di Pagliuca

Oggi a Sky Sport, Gianluca Pagliuca ex portiere del Bologna ha commentato il ko rossoblù. L’ex estremo difensore, tra le altre anche dell’Inter che stasera ha battuto il Cagliari 3-0, ha analizzato in maniera lucida la sconfitta di Birmingham.

Le sue dichiarazioni del bolognese.

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