Bernardeschi c’è, i nazionali Rossoblù e la possibile terza maglia: Bologna, le notizie del 22 settembre

A Casteldebole si continua a lavorare, senza sosta, e per Bernardeschi c’è un sospiro di sollievo. Chi non c’è, invece, sono i nazionali, anche quelli delle giovanili, mentre ecco quale potrebbe essere la terza maglia quest’anno: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 22 settembre 2026.

Bernardeschi, non c’è lesione

La notizia di oggi in casa Bologna, per quanto riguarda il campo, sono le condizioni di Federico Bernardeschi: uscito anticipatamente in Bologna-Torino, non c’è nessuna preoccupazione per le sue condizioni. Il numero 10 lavorerà a parte nei primi giorni solo per precauzione.

Qui il link all’articolo completo sulle condizioni di Bernardeschi

Anche i “cinni” in Nazionale

Non solo gli undici Rossoblù della prima squadra saranno lontano da Casteldebole in questa sosta per vestire la maglia della propria nazionale: anche tra le giovanili c’è una folta colonia Rossoblù in giro per il mondo.

Qui il link all’articolo completo sui convocati dalle giovanili Rossoblù

Anticipazioni sulla terza maglia?

La notizia fuori dal campo per il Bologna è la possibile anticipazione da parte di Fooy Headlines della terza maglia dei Rossoblù di questa stagione, e la conferma potrebbe arrivare…dall’Udinese.

Qui il link all’articolo completo sulla possibile terza maglia

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