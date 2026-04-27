Rientri in vista, Primavera vincente e calciomercato: Bologna, le notizie del 27 aprile

È iniziata la settimana che porta a Bologna-Cagliari e in gruppo, questa settimana, Vincenzo Italiano potrebbe ritrovare due pedine per le sue rotazioni, nel mentre dietro la scrivania si continua a pensare al calciomercato. Oggi, però, i riflettori sono tutti sulla Primavera: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 27 aprile 2026.

Dallinga e Casale puntano il Cagliari

Domenica alle 12:30 in quel del Dall’Ara andrà in scena uno scontro tutto Rossoblù tra Bologna e Cagliari. Proprio in vista del match contro i sardi in questa settimana di allenamenti Vincenzo Italiano potrebbe ritrovare due pedine assenti da settimane a causa di infortuni, ma ora pronti a tornare: Thijs Dallinga e Nicolò Casale.

Qui il link all’articolo completo sui recuperi in vista di Bologna-Cagliari

Primavera ancora vincente

Le notizie più importanti sul Bologna, oggi, sono rivolte alla Primavera e alla sua vittoria contro il Genoa: i ragazzi di mister Morrone hanno trovato tre punti pesanti in vista della lotta per i playoff contro il Grifone grazie alla rete di Jaku che spinge un match ostico dalla parte dei felsinei.

Qui il link all’articolo completo sulla vittoria della Primavera

Notizie di mercato: in casa Bologna si osserva Estupiñan

Non può mancare il calciomercato, con una sessione estiva sempre più vicina ogni giorno che passa. In casa Bologna ci si prepara a una semi-rivoluzione in vista dell’estate, e sull’ampio taccuino dei dirigenti Rossoblù sembra essere tornato di moda il nome di Pervis Estupiñan.

Qui il link all’articolo sul gradimento per Estupiñan

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