Le parole di Ferguson, un Darmian che si avvicina e i risultati dei nazionali: Bologna, le notizie del 29 settembre

Ferguson parla dalla Scozia del Bologna e della decisione di rimanere in Rossoblù, nel mentre Darmian verrà valutato da Palladino e arrivano anche i risultati degli ultimi giorni dei felsinei in giro per il mondo con le rispettiva nazionali: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 29 settembre 2026.

Ferguson: oggi Bologna, domani Rangers?

Lewis Ferguson parla del Bologna e lo fa dal ritiro della Scozia: uno dei capitani Rossoblù, in conferenza stampa, ha risposto su una possibile partenza nella scorsa estate, spiegando come abbia influito la sua volontà di rimanere sotto le Due Torri, seppur non chiuda la porta a un futuro nella sua squadra del cuore.

Qui il link all’articolo completo sulle parole di Ferguson

Darmian trova un accordo con il Bologna: Palladino lo valuterà

In casa Bologna una delle notizie di oggi è inevitabilmente legata a Matteo Darmian e al suo ruolo come possibile sostituto dell’infortunato Emil Holm: l’ex Inter ha raggiunto un accordo con la dirigenza e si allenerà a Casteldebole. L’ultima parola l’avrà Palladino, per un suo ingaggio definitivo.

Qui il link all’articolo completo sull’accordo con Darmian

I risultati dei nazionali Rossoblù

Ben undici convocati tra i Rossoblù, e alcuni che sono scesi in campo proprio nell’ultimo weekend, tra cui Nicolò Cambiaghi nella serata di lunedì. Andiamo a vedere come sono andate le partite dei felsinei in giro per il mondo.

Qui il link all’articolo completo sui nazionali rossoblù

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